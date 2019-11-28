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28 Kasım 2019 Perşembe 09:18:58 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 09:20:22

Kasım LGS örnek soruları nasıl? LGS Kasım ayı örnek sorular 2020 haberimizde

Kasım LGS örnek soruları merak ediliyor. Kasım LGS örnek soruları nasıl? LGS Kasım ayı örnek sorular 2020 arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu sene 8. sınıfa giden öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonunda LGS sınavına girecekler. Sınava girebilecek 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştiriliyor. Öğrencilerin okuyacağı liseyi belirleyecek LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için MEB, geçtiğimiz yıl örnek sorular yayınladı. MEB öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamaya bu sene de devam ediyor. Kasım ayı LGS örnek soruları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. İşte LGS Kasım ayı örnek sorular 2020 haberimizde..

Kasım LGS örnek soruları nasıl? LGS Kasım ayı örnek sorular 2020 yayınlandı mı? sorularının yanıtı güncel olarak araştırılan sorular arasında yer alıyor. Sekizinci sınıfa giden öğrenciler eğitim öğretim yılının sonunda LGS sınavına girecekler. LGS, 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adı oluyor. Sınava girebilecek 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştiriliyor. MEB öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlıyor. Kasım LGS örnek soruları geçtiğimiz günlerde MEB tarafından erişime açıldı. Öğrenci ve velilerinin merakla araştırdığı Kasım LGS örnek soruları haberimiz içerisinde yer alıyor.

LGS KASIM AYI SAYISAL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 
LGS KASIM AYI SÖZEL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

LGS 2020 NE ZAMAN?

LGS sınav tarihi 07 Haziran 2020 olarak açıklandı. Ancak LGS başvuru tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açılama gelmedi. Merkezi Sınav ile ilgili tüm detaylar https://www.meb.gov.tr internet adresinde edilecek. Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde duyurulacak.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

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