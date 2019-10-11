  • Bist 100
    98991.5
  • Dolar
    5,8709
  • Euro
    6,4837
  • Altın
    278,9280
İstanbul
17 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İDOB 'Don Kişot' eseriyle bale sezonunu açtı İDOB 'Don Kişot' eseriyle bale sezonunu açtı
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Milli gururumuz T-122 ÇNRA teröre milli darbe vuruyor Milli gururumuz T-122 ÇNRA teröre milli darbe vuruyor
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Bakan Dönmez'in acı günü Bakan Dönmez'in acı günü
O Ses Türkiye hangi gün var? O Ses Türkiye jüri bloklama nedir? O Ses Türkiye hangi gün var? O Ses Türkiye jüri bloklama nedir?
Komutanlardan 'beni de bölgeye gönderin' dilekçesi Komutanlardan 'beni de bölgeye gönderin' dilekçesi
Fatih Terim'den 'Barış Pınarı Harekatı'na destek Fatih Terim'den 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
MSB: Barış Pınarı Harekatında 1 asker şehit oldu MSB: Barış Pınarı Harekatında 1 asker şehit oldu
Azize dizisi tarihi belli oldu mu? Azize oyuncu kadrosunda kimler var? Azize dizisi tarihi belli oldu mu? Azize oyuncu kadrosunda kimler var?
Trump’ın ikinci tehdidi piyasaları neden etkilemedi? "Sessiz devrimin kodları" Trump’ın ikinci tehdidi piyasaları neden etkilemedi? "Sessiz devrimin kodları"
MSB'den anlamlı paylaşım: Günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için? MSB'den anlamlı paylaşım: Günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için?
MSB'den anlamlı paylaşım: Günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için? MSB'den anlamlı paylaşım: Günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için?
Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati
Manchester United'a tarihi gelir! 570 milyon Euro Manchester United'a tarihi gelir! 570 milyon Euro
Wenger: 'Hazard asla Ronaldo'nun yerini dolduramaz' Wenger: 'Hazard asla Ronaldo'nun yerini dolduramaz'
Kasım ara tatili ne zaman? MEB okul ara tatil tarihleri 2019 Kasım ara tatili ne zaman? MEB okul ara tatil tarihleri 2019
PSG'de Icardi ve Navas'ın yıllık kazancı belli oldu PSG'de Icardi ve Navas'ın yıllık kazancı belli oldu
Cem Yılmaz ve Demet Akalın'dan Mehmetçik Vakfı'na destek Cem Yılmaz ve Demet Akalın'dan Mehmetçik Vakfı'na destek
Kolarov'dan Fenerbahçe'yi sevindiren açıklama Kolarov'dan Fenerbahçe'yi sevindiren açıklama
Barış Pınarı harekatına kim destek kim köstek? Barış Pınarı harekatına kim destek kim köstek?
Pakistan halkından Barış Pınarı desteği Pakistan halkından Barış Pınarı desteği
PKK/PYD elebaşı Murat Karayılan operasyon için Trump'ı Trump'ı hedef aldı PKK/PYD elebaşı Murat Karayılan operasyon için Trump'ı Trump'ı hedef aldı
Resulayn'da teröristler böyle yakalandı! Sayı her geçen gün artıyor Resulayn'da teröristler böyle yakalandı! Sayı her geçen gün artıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ekim 2019 Cuma 16:41:02 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 16:42:17

Kasım ara tatili ne zaman? MEB okul ara tatil tarihleri 2019

Kasım ara tatili ne zaman? MEB okul ara tatil tarihleri 2019 arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yeni uygulama ile okullar bu sene 4 kez kapanacak. Dönemler içerisinde ara tatiller yapılacak. İlk kez uygulanacak yeni sistem ile yapılacak ilk ara tatilin tarihi araştırılıyor. Öğrenci ve veliler "Kasım ara tatili ne zaman? MEB okul ara tatil tarihleri 2019 nedir?" sorularının yanıtını araştırıyor. Öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma olanağı sağlayan ara tatil tarihleri ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

MEB okul ara tatil tarihleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ekim ayının ortasının gelmesi ve Kasım ayının yaklaşması ile okullarda yapılacak ilk ara tatil de yaklaşmış oluyor. Öğrenci ve veliler yeni sistem kapsamında hangi tarihte ara tatil yapılacağını öğrenmek istiyor. "Kasım ara tatili ne zaman? MEB okul ara tatil tarihleri 2019 nedir?" sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma olanağı sağlayan ara tatil tarihleri ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte MEB okul ara tatil tarihleri 2019..

KASIMDA ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda ilk ara tatil Kasım ayında olacak. Okul ilk ara tatili 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. Öğrenciler Cuma günü son derslerine girecek dolayısı ile tatillerine haftasonlarına denk gelen 16-17 ve 23-24 Kasım tarihleri de dahil olacak.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Bu tarihler arasında öğrenciler yarı yıl tatilinde olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI

Bir ders saati süresinin eskisi gibi 40 dakika olduğu ilköğretim kurumlarının teneffüs sürelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle çocuğun sosyal gelişimine katkı sağlayan teneffüs süreleri uzatıldı. Daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan okullardaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ