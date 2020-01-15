  • Bist 100
    120939
  • Dolar
    5,8764
  • Euro
    6,5573
  • Altın
    293,4590
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Emekliye ek ödeme ve promosyon müjdesi! Maaşlar 17 Ocak'tan itibaren başlıyor Emekliye ek ödeme ve promosyon müjdesi! Maaşlar 17 Ocak'tan itibaren başlıyor
İzmir'de hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu İzmir'de hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu
İsveç ordusundaki sahte subay skandalı ülkeyi karıştırdı İsveç ordusundaki sahte subay skandalı ülkeyi karıştırdı
Kartal AİHL’de kış etkinlikleri bitti şimdi yarıyıl tatili faaliyetleri zamanı Kartal AİHL’de kış etkinlikleri bitti şimdi yarıyıl tatili faaliyetleri zamanı
Pelosi, Senatoda Trump'ın yargı sürecini takip edecek savcı vekilleri açıkladı Pelosi, Senatoda Trump'ın yargı sürecini takip edecek savcı vekilleri açıkladı
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde gündemin ana maddesi Libya Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde gündemin ana maddesi Libya
Türkiye'nin milli havacılık motoru TEI-PD170'in TUSAŞ'a teslimatı gerçekleştirildi Türkiye'nin milli havacılık motoru TEI-PD170'in TUSAŞ'a teslimatı gerçekleştirildi
'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası 'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası
Türkiye'nin yerli otomobilinin katılacağı ilk fuar belirlendi! Hem de şubat ayında... Türkiye'nin yerli otomobilinin katılacağı ilk fuar belirlendi! Hem de şubat ayında...
S-350'liler ateşlendi! S-350'liler ateşlendi!
Çin, yeni bir uzaktan algılama uydusu gönderdi Çin, yeni bir uzaktan algılama uydusu gönderdi
Aytemiz Alanyaspor çeyrek final için avantajı kaptı Aytemiz Alanyaspor çeyrek final için avantajı kaptı
İdlib'de ölen sivillerin sayısı 15'e yükseldi İdlib'de ölen sivillerin sayısı 15'e yükseldi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kahramanmaraş'ta anaokulu öğrencileri "karne hediyeleriyle" erken buluştu Kahramanmaraş'ta anaokulu öğrencileri "karne hediyeleriyle" erken buluştu
Trump miting alanında Kasım Süleymani'ye açık açık küfür etti Trump miting alanında Kasım Süleymani'ye açık açık küfür etti
Trump miting alanında Kasım Süleymani'ye açık açık küfür etti Trump miting alanında Kasım Süleymani'ye açık açık küfür etti
Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı
Çorum’da kayıplara karışan yaşlı adam ve genç her yerde aranıyor Çorum’da kayıplara karışan yaşlı adam ve genç her yerde aranıyor
Şırnak'ta, Süryani çiftten 5 gündür haber alınamıyor Şırnak'ta, Süryani çiftten 5 gündür haber alınamıyor
Edirne'de ucuz hamsi için sıraya girdiler Edirne'de ucuz hamsi için sıraya girdiler
Ziraat Bankası'ndan Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi Ziraat Bankası'ndan Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi
OPEC'in ham petrol üretimi aralıkta azaldı OPEC'in ham petrol üretimi aralıkta azaldı
Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru testleri geçti! Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru testleri geçti!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ocak 2020 Çarşamba 19:39:39 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 19:52:06

Kartal AİHL’de kış etkinlikleri bitti şimdi yarıyıl tatili faaliyetleri zamanı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, yılın her dönemini farklı birer öğrenme takvimi olarak değerlendiriyor. 2020 Kış Etkinlikleri 08-14 Ocak tarihleri arasında coşkulu ve yoğun bir katılımla gerçekleşti. On beş günlük yarıyıl tatili sürecinde ise öğrenci ve öğretmenleri yurt içi ve yurt dışında yoğun bir faaliyet süreci bekliyor.

Yılın her dönemini farklı birer öğrenme takvimi olarak değerlendiren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2020 Kış Etkinlikleri kapsamında 8-14 Ocak tarihleri arasında yoğun bir dönem geçirdi.

EĞLENİRKEN ÖĞRENDİLER

Sınavların bittiği ve ders yoğunluğunun azaldığı dönem sonu günleri, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kış ve yaz etkinlikleri olarak düzenleniyor. Planlaması ve organizasyonu öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinlikler coşkulu ve nitelikli programlara sahne oldu.

Sınav yorgunluğunu konser, söyleşi, tiyatro, sinema, sergi, yarışmalar, ikramlar ve kulüp etkinlikleriyle atan öğrenciler, farklı öğrenme süreçlerine dâhil oldular. Sürecin her aşamasında öğrencilerin aktif olduğu etkinlikler öğrenciler için unutulmaz tecrübeler biriktirdi.

Öğrenci temsilcilerinden Muhammed Emin Soy, geçirdikleri yoğun süreçle ilgili olarak, “Türkiye’nin her tarafından sınavla öğrenci alan bir okuluz. Bu yüzden arkadaşlarımız genel olarak yatılı olarak eğitim alıyorlar. Sınavlar sonrası bir an önce ailemizin yanına gitmek yerine arkadaşlarımızla bu çalışmalarda olmayı tercih ediyoruz.” diye konuştu.

Kış etkinliklerini düzenleyen isimlerden Buket Kılıç ise kendilerine her türlü desteği veren öğretmenlerine, okul idaresine, Okul Aile Birliğine, Mezunlar Derneğine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

ŞİMDİ YARIYIL FAALİYETLERİ ZAMANI

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısı biterken, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde akademik ve sosyal çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. On beş günlük tatil sürecinin dil eğitiminden hafızlık çalışmalarına, gezilerden projelere, yurt içi ve yurt dışında en verimli şekilde geçirilmesi planlanıyor.

ÜRDÜN VE İSTANBUL'DA ARAPÇA EĞİTİMİ

İngilizce hazırlık sınıfı bulunan okulda, aynı zamanda Arapça eğitimi de veriliyor. Okul dönemleri dışında her sene ara tatillerde düzenlenen Arapça eğitim programları bu sene de devam ediyor. Öğrencilerin bir kısmı Ürdün’de dört haftalık Arapça eğitim programı ile eğitimlerini sürdürürken bir kısmı da İstanbul’da Arapça kurslarına katılarak dil eğitimine devam ediyor.

HAFIZLIK PROGRAMININ BU YILKİ ADRESİ: BURSA

Hafızlık Kulübü çatısı altında hafızlık çalışmalarına devam eden öğrenciler, tatil dönemini yoğun geçiriyor. Her tatil döneminde farklı iller ve mekânlarda çalışan öğrenciler, bölgeyi gezme imkânına da sahip oluyor. Yoğun hafızlık eğitim programlarının bu seneki adresi Bursa oldu.

KARADAĞLI MİSAFİRLER İSTANBUL'DA AĞIRLANACAK

IB programı ile eğitimine devam eden öğrenciler Güneydoğu Turu’na hazırlanıyor. Öğrenciler tatillerini güneydoğu kültürünü tanıyarak değerlendirecek. Öte yandan kardeş okullardan Karadağ Fatih Mehmet Medresesi’ni ise okullarında ve İstanbul’da ağırlayacaklar.

ÖĞRETMENLER FİNLANDİYA YOLCUSU

Erasmus KA1 programı kapsamında Finlandiya’da olacak olan öğretmenler ise alacakları eğitim seminerlerinin yanı sıra Finlandiya’daki eğitsel okul ve enstitüleri ziyaret edecekler.

ÇALIŞMALAR SON BULMUYOR

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerek okul dönemi gerekse tatil dönemlerinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar son bulmuyor.

YKS başarısı ile de dillerden düşmeyen okul, son sınıf öğrencilerine ara tatilde de sınava en iyi şekilde hazırlanmaları için olanaklar sağlıyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ