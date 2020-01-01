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01 Ocak 2020 Çarşamba 17:39:00 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 17:39:22

Karne ne zaman alınacak? Okullar ne zaman tatil oluyor 2020?

Yeni yıla girilmesi ile birlikte öğrenciler tarafından heyecanla beklenen karne tatili için geri sayım başladı. Karne ne zaman alınacak? Okullar ne zaman tatil oluyor 2020? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Eylül 2019'de başlayan eğitim öğretim yılının ilk döneminin son günü yaklaşıyor. MEB tarafından bu sene ilk defa hayata geçirilen uygulamaya göre dönemler içinde ara tatile çıkan öğrenciler ilk ara tatillerine 18-24 Kasım tarihleri arasında çıktılar. 25 Kasım'da tekrar okula başlayan öğrenciler bu kez 15 günlük tatillerinin hangi gün başlayacağını öğrenmek istiyor. 15 tatil ile ilgili merakla araştırılan tarihler haberimizde yer alıyor.

Karne ne zaman alınacak? Okullar ne zaman tatil oluyor 2020? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Eylül 2019'de başlayan eğitim öğretim yılının ilk döneminin son gününe az bir süre kaldı. MEB tarafından bu sene ilk defa hayata geçirilen uygulamaya göre dönemler içinde ara tatile çıkan öğrenciler ilk ara tatillerine 18-24 Kasım tarihleri arasında çıktılar. 25 Kasım'da tekrar okula başlayan öğrenciler bu kez 15 günlük tatillerinin hangi gün başlayacağını öğrenmek istiyor. 15 tatil ile ilgili merakla araştırılan tarihler haberimizde yer alıyor.

KARNE NE ZAMAN ALINACAK? OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLUYOR?

Bu sene yarıyıl tatili 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler ilk dönem karnesini 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak. Böylece 18-19 Ocak günleri olan hafta sonları da 15 günlük tatillerine dahil olacak. On beş günlük tatil 2 Şubat akşamı bitecek ve öğrenciler 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması 6 – 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

2019 2020 OKUL TATİL TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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