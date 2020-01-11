2020 karne günü yaklaşıyor. Karne günü ne zaman 2020? Okullar ne zaman kapanıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 1. sınıftan lise sona kadar tüm öğrencilerin heyecanla beklediği karne günü için geri sayım sürüyor. 9 Eylül'de başlayan ilk dönem önümüzdeki hafta karnelerin dağıtılması ile birlikte sona eriyor. Aileler de çocuklarının ne zaman karne alacağını ve okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. MEB'in 2019-2020 eğitim öğretim takvimi haberimizde yer alıyor.

KARNE GÜNÜ 2020 NE ZAMAN?

15 günlük karne tatiline bugün itibari ile 6 gün kaldı. Şubat tatili olarak bilinen 15 günlük karne tatili bu sene 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler ilk dönem karnesini 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak. Böylece 18-19 Ocak günleri olan hafta sonları da 15 günlük tatillerine dahil olacak. On beş günlük tatil 2 Şubat akşamı bitecek ve öğrenciler 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması 6 – 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.



2019 2020 OKUL TATİL TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.