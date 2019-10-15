İYEP sınavı yoğun ilgi görüyor. İYEP açılımı nedir? İYEP sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İYEP'e dâhil edilecek öğrenciler sınıf öğretmenleri tarafından ekim ayının 3. haftasında ÖBA uygulanarak belirleniyor. ÖBA'nın uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmen yönergeleri formu kullanılacaktır. ÖBA’ya öğrencilerin verdiği cevaplar, öğrencinin kendi sınıf öğretmeni tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülüne işlenecektir. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülünden, modül seviyeleriyle birlikte programa dâhil edilen öğrenci listesi, okul yönetimi tarafından alınır. Programa dâhil olup nakil sebebiyle okul değiştiren öğrenciler aynı modülden programa devam eder. Özel eğitim tanısı olan öğrenciler belirleme sürecine dâhil edilmez.

İYEP SINAVI NE ZAMAN?

2019-2020 İYEP sınavı bugün uygulanıyor.

İYEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İYEP sonuçlarının kasım ayının başında sisteme yüklenmesi bekleniyor. Bir İYEP grubunun 1-6 öğrenciden oluşturulacak, 6 öğrencilik bir grup tamamlanmadan ikinci grup açılmayacak.

İYEP NEDİR? İYEP AÇILIMI NEDİR?

İYEP ilkokullarda yetiştirme programı anlamına gelir. 3 ve 4. sınıflara devam eden, önceki eğitim öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve İYEP kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin bu kazanımlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen bir programdır.

Program “Türkçe, matematik, psikososyal destek” şeklinde üç alanda düzenlenmiştir. İYEP'e bir öğrenci sadece Türkçe, sadece matematik ya da her ikisine birden dâhil olabilir. Programa dâhil olan tüm öğrencilere psikososyal destek sağlanır.

İYEP’te uygulanacak dersler “Türkçe ve matematik”tir. Türkçe dersinde 16 kazanım, matematik dersinde 29 kazanım bulunmaktadır. Kazanım süreleri ise Türkçede 90 saat, matematikte 70 saat olmak üzere toplam 160 saattir.