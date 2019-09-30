İstanbul'da hasarlı okullar eğitime nerede devam edecek? Hasarlı okulların öğrencileri hangi okula gidecek?

İstanbul Valiliği, İstanbul'da gerçekleşen şiddetli deprem sonrası dün ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıklamıştı. Bugün öğrenci ve veliler eğitime nerede devam edileceğini öğrenmek istiyor. Salı günü de okulun tatil olup olmadığı, tatil değilde öğrencilerin hangi okula gönderileceği merak ediliyor. İstanbul Valiliği bu kapsamda Ön Hasar Tespiti Yapılan Okul ve Kurumlarımıza İlişkin Planlama Tablosunu yayınladı. Hasarlı okulların öğrencileri hangi okula gidecek? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin eğitime devam edeceği okulları açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir. İyi dersler diliyorum" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

26 Eylül 2019’da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde faaliyete başlayan görevli kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir.

Öğrencilerimizin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren eğitim-öğretime devam edecekleri okullara listeden ulaşabilirsiniz: