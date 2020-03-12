İstanbul'da dört üniversiteden koronavirüs kararı! Açıklamalar peş peşe geliyor

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından eğitime ara verdiğini duyurdu.

Üniversite yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı e-posta’da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart’a kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada derslerin 23 Mart Pazartesi başlayacağı aktarıldı.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİNDEN 'ONLINE' DERS KARARI

Öte yandan, Bahçeşehir Üniversitesi de derslere internet ortamında devam edileceğini duyurdu. Üniversiteden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sevgili öğrencilerimiz; Eğitim-Öğretim sürecimizin aksamaması için 16-30 Mart tarihleri arasında tüm derslerimizi online platformlarda devam ettirme kararı almış bulunmaktayız. Online derslerimizin programını hafta sonu itibariyle duyuruyor olacağız."

MEF ÜNİVERSİTESİ'NDEN DE TATİL KARARI

MEF Üniversitesi, koronavirüs nedeniyle İngilizce hazırlık sınıflarının internet üzerinden ders almaları kararı aldı. Üniversite ayrıca, hazırlık sınıfı dışındaki tüm bölümlerin 12-13 Mart günlerinde tatil olacağını açıkladı. 16-20 Mart tarihlerinde ise tüm dersler internet üzerinden olacak.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DE TATİL EDİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, koronavirüs nedeniyle 20-26 Nisan arasında yapılması planlanan bahar tatilini 16-29 Mart arasına aldıklarını açıkladı.

Üniversite, normal şartlarda bir hafta olan bahar tatilini, iki haftaya çıkarmış oldu.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılacağı açıklandı. Ancak toplantı sonrası kameraların karşısında Selçuk yoktu. Okulların durumuyla ilgili açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Koca, okulların tatil olması konusunun kurulda gündeme alınmadığını, daha sonra konuşulacağını söyledi. Millî Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Külliye’de bugün yapılacak görüşmede okulların tatil olması konusu etraflıca konuşulacak. Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

TÜRKİYE'DE İLK KORONA VAKASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece saatlerinde basın mensuplarına koronavirüs açıklamasında bulundu. Koca, Türkiye'de koronavirüsün resmen başladığını ve 1 erkek vatandaşta yapılan testin pozitif çıktığını açıkladı. Koca, ''Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır." ifadelerini kullandı.