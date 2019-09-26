İstanbul Valiliği açıkladı: İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

Silivri açıklarında saat 13:59'da yaşanan depremin ardından bütün okullar boşaltıldı. Öğrenci velileri okul bahçesinde kendilerini bekleyen çocuklarını aldı. Deprem sonra artçıların beklenmesi nedeni ile bugün ve yarın okulların tatil olup olmadığı merak edildi. İstanbul Valiliği bugün okulların tatil edildiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nin 6.0 şiddetinde olduğunu duyurduğu İstanbul depreminin ardından valiliktan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada İstanbul'da okulların tatil edildiği açıklandı. Ancak yarın için resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğüdeki depremin hissedildiği Kocaeli'de kısa süreli panik yaşanırken tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime ara verildi.