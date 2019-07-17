İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019 belli oldu mu? İstanbul Üniversitesi başarı sıralama açıklandı mı? sorularının yanıtları binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. 17 Temmuz 2019 gece yarısı saat 01:20'de açıklanan YKS sonuçlarının ardından gözler tercihlerin nasıl yapılacağına çevrildi. 2019 YKS tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. İstanbul Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamasına dair tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2019 BELLİ OLDU MU?

2019 yılı taban puanları henüz açıklanmadı. Haberimiz içerisinden 2018 yılı taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BAŞARI SIRALAMA AÇIKLANDI MI?