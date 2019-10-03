  • Bist 100
    104319
  • Dolar
    5,6958
  • Euro
    6,2425
  • Altın
    274,6850
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İstanbul'daki barajların su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü İstanbul'daki barajların su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi ne olacak? İstanbul Üniversitesi Avcılar Veteriner kampüsü yıkılacak mı? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi ne olacak? İstanbul Üniversitesi Avcılar Veteriner kampüsü yıkılacak mı?
'Operasyon ne zaman' sorusuna' Çavuşoğlu'ndan çok net cevap! 'Operasyon ne zaman' sorusuna' Çavuşoğlu'ndan çok net cevap!
Kolombiya'da senatör Aida Merlano dişçiden iple sarkarak kaçtı Kolombiya'da senatör Aida Merlano dişçiden iple sarkarak kaçtı
Hatay'da askeri araç devrildi: 1'i ağır 5 asker yaralandı Hatay'da askeri araç devrildi: 1'i ağır 5 asker yaralandı
Jonathan Rugman: Kaşıkçı cinayetinde İstanbul'daki kanıtları yok etmeye çalıştılar Jonathan Rugman: Kaşıkçı cinayetinde İstanbul'daki kanıtları yok etmeye çalıştılar
Kolombiya'da hapse atılan senatör Aida Merlano dişçiden iple sarkarak kaçtı Kolombiya'da hapse atılan senatör Aida Merlano dişçiden iple sarkarak kaçtı
Mısır'daki Devrimin Yarını Partisi Lideri Dr. Nur,: Muhammed Bin Selman Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunu itiraf etmeli Mısır'daki Devrimin Yarını Partisi Lideri Dr. Nur,: Muhammed Bin Selman Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunu itiraf etmeli
Dawn gazetesi İslamabad Büro Şefi Şirazi: Suudilerin gönülsüzlüğü Kaşıkçı'nın rejimin direktifleriyle öldürüldüğü iddiasını doğruluyor Dawn gazetesi İslamabad Büro Şefi Şirazi: Suudilerin gönülsüzlüğü Kaşıkçı'nın rejimin direktifleriyle öldürüldüğü iddiasını doğruluyor
Nahçıvan Anlaşması 10. yılında tarihi dönemeçte Nahçıvan Anlaşması 10. yılında tarihi dönemeçte
AUZEF kayıt yenileme dönemi devam ediyor: AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme dönemi devam ediyor: AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?
İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitime 20 gün ara İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitime 20 gün ara
Yeşilçam'ın güzeli Fatma Belgen pazarda bere satıyor Yeşilçam'ın güzeli Fatma Belgen pazarda bere satıyor
Etnospor kapılarını açtı Etnospor kapılarını açtı
Rusya'da tramvaylar kafaya çarpıştı! Rusya'da tramvaylar kafaya çarpıştı!
Ryan Babel’in Galatasaray macerası sancılı başladı Ryan Babel’in Galatasaray macerası sancılı başladı
Parion'un bin 850 yıllık sahnesinde 'bulmaca' çözüldü Parion'un bin 850 yıllık sahnesinde 'bulmaca' çözüldü
Performansı eleştirilen Belhanda'nın istatistikleri de yerlerde Performansı eleştirilen Belhanda'nın istatistikleri de yerlerde
CSO'nun 'yeni sezonu' yıldızlar geçidi olacak CSO'nun 'yeni sezonu' yıldızlar geçidi olacak
Trabzonspor Basel maçı şifresiz canlı nereden izlenir? Trabzonspor Basel maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor Basel maçı şifresiz canlı nereden izlenir? Trabzonspor Basel maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?
Ekonomistler enflasyon rakamlarını değerlendirdi Ekonomistler enflasyon rakamlarını değerlendirdi
EPDK promosyon sektörünü mutlu etti EPDK promosyon sektörünü mutlu etti
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye ekonomisi pozitif büyümeye devam edecek MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye ekonomisi pozitif büyümeye devam edecek
TÜRKPATENT Başkanı Asan: Yöresel ürünlerden daha çok katma değer üretmeye odaklanmalıyız TÜRKPATENT Başkanı Asan: Yöresel ürünlerden daha çok katma değer üretmeye odaklanmalıyız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ekim 2019 Perşembe 13:04:46 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 13:12:12

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi ne olacak? İstanbul Üniversitesi Avcılar Veteriner kampüsü yıkılacak mı?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi ne olacak? İstanbul Üniversitesi Avcılar Veteriner kampüsü yıkılacak mı? merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi öğrencileri, okulun son durumu ile ilgili araştırma yapıyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi Avcılar ve Bakırköy kampüs binalarında eğitimin devam edip etmeyeceği arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün yapılan açıklamaya göre; İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitime 20 gün ara verildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi Rektörlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, 26.09.2019 tarihinde meydana gelen depremde binaları hasar gören Üniversitenin Veteriner Fakültesi (Avcılar) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde (Bakırköy) eğitim-öğretim hizmetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara veridi. 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında Rektörlük tarafından ayrıca duyurulacak.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi ne olacak? İstanbul Üniversitesi Avcılar Veteriner kampüsü yıkılacak mı?  soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi öğrencileri, okulun son durumu öğrenmek istiyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi Avcılar ve Bakırköy kampüs binalarında eğitimin devam edip etmeyeceği arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 

Bugün yapılan açıklamaya göre; İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitime 20 gün ara verildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi Rektörlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, 26.09.2019 tarihinde meydana gelen depremde binaları hasar gören Üniversitenin Veteriner Fakültesi (Avcılar) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde (Bakırköy) eğitim-öğretim hizmetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara veridi. 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında Rektörlük tarafından ayrıca duyurulacak. 

CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ DUYURUSU

26.09.2019 tarihinde meydana gelen depremde binaları hasar gören Üniversitemiz Veteriner Fakültesi (Avcılar) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde (Bakırköy) eğitim-öğretim hizmetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmiştir. 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında Rektörlüğümüzce ayrıca duyuru yapılacaktır.

İÜ-CERRAHPAŞA REKTÖRÜ AYDIN'DAN AÇIKLAMA
 
İÜ-Cerrahpaşa Rektörü Aydın, "Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verildi." açıklamasında bulundu.
 
Rektör Aydın'ın açıklamasının devamı şu şekilde:
 
"Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Biriminin X (Çocuk Acil ve Çocuk Klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup mevcut hastaların diğer birimlere/hastanelere nakline karar verilmiştir. Bakırköy Yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy Yerleşkesindeki Fakülte binasının tahliye edilerek yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkesine taşınmasına karar verilmiştir. Avcılar Yerleşkemizde Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir." dedi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AVCILAR KAMPÜSÜ YIKILACAK MI?

Rektör Aydın,"  Veteriner Fakültesi Binası yıkılıp yeniden yapılacak." ifadesini kullandı. 

İÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TAHLİYESİ
 
İstanbul'daki depremin ardından yapılan ön hasar tespiti sonucunda tahliye edilmesi kararı verilen İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasına girişler yasaklandı.
 
Fakülte binasına asılan yazıda, "İstanbul Valiliğinin binamıza verdiği tahliye kararı doğrultusunda bina içerisine girişler yasaklanmıştır. Fakültemizde görevli kişilerin ve öğrencilerin 08.00-16.00 saatleri arasında binaya girişleri uygun görülmüştür." ifadeleri yer aldı.
 
Fakülteye gelen randevulu hastalara tedavi hizmeti verilmezken, randevuların ileri tarihe ertelendiği belirtildi.
 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Yemekhanesi binasının önüne şerit çekilerek, girişlere izin verilmiyor. Yemek için bina önüne kurulan alanda hizmet veriliyor.
 
Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet Kütüphanesi binasına da girilemiyor. Bina kapısına kütüphaneye girişin yasak olduğu yazısı asıldı.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ