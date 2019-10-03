İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi ne olacak? İstanbul Üniversitesi Avcılar Veteriner kampüsü yıkılacak mı? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi öğrencileri, okulun son durumu öğrenmek istiyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi Avcılar ve Bakırköy kampüs binalarında eğitimin devam edip etmeyeceği arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor.

Bugün yapılan açıklamaya göre; İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitime 20 gün ara verildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi Rektörlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, 26.09.2019 tarihinde meydana gelen depremde binaları hasar gören Üniversitenin Veteriner Fakültesi (Avcılar) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde (Bakırköy) eğitim-öğretim hizmetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara veridi. 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında Rektörlük tarafından ayrıca duyurulacak.

CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ DUYURUSU

26.09.2019 tarihinde meydana gelen depremde binaları hasar gören Üniversitemiz Veteriner Fakültesi (Avcılar) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde (Bakırköy) eğitim-öğretim hizmetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmiştir. 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında Rektörlüğümüzce ayrıca duyuru yapılacaktır.

İÜ-CERRAHPAŞA REKTÖRÜ AYDIN'DAN AÇIKLAMA



İÜ-Cerrahpaşa Rektörü Aydın, "Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verildi." açıklamasında bulundu.



Rektör Aydın'ın açıklamasının devamı şu şekilde:



"Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Biriminin X (Çocuk Acil ve Çocuk Klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup mevcut hastaların diğer birimlere/hastanelere nakline karar verilmiştir. Bakırköy Yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy Yerleşkesindeki Fakülte binasının tahliye edilerek yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkesine taşınmasına karar verilmiştir. Avcılar Yerleşkemizde Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir." dedi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AVCILAR KAMPÜSÜ YIKILACAK MI?

Rektör Aydın," Veteriner Fakültesi Binası yıkılıp yeniden yapılacak." ifadesini kullandı.

İÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TAHLİYESİ



İstanbul'daki depremin ardından yapılan ön hasar tespiti sonucunda tahliye edilmesi kararı verilen İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasına girişler yasaklandı.



Fakülte binasına asılan yazıda, "İstanbul Valiliğinin binamıza verdiği tahliye kararı doğrultusunda bina içerisine girişler yasaklanmıştır. Fakültemizde görevli kişilerin ve öğrencilerin 08.00-16.00 saatleri arasında binaya girişleri uygun görülmüştür." ifadeleri yer aldı.



Fakülteye gelen randevulu hastalara tedavi hizmeti verilmezken, randevuların ileri tarihe ertelendiği belirtildi.



Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Yemekhanesi binasının önüne şerit çekilerek, girişlere izin verilmiyor. Yemek için bina önüne kurulan alanda hizmet veriliyor.



Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet Kütüphanesi binasına da girilemiyor. Bina kapısına kütüphaneye girişin yasak olduğu yazısı asıldı.