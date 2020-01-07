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07 Ocak 2020 Salı 10:42:19 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 10:43:23

İSG sonuçları açıklandı! İSG sonuçları sorgulama ekranı sizlerle

İSG sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre; 14 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavına (2019-İSG-2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Ocak 2020 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler...

İSG sonuçları sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. 14 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavına (2019-İSG-2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Ocak 2020 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

İSG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI


 

SORU VE CEVAPLAR ERİŞİME AÇILDI

14 Aralık 2019 tarihinde uygulanan  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG 2. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 07 Ocak 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.  İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.  

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

2020 İGS SINAVLARI NE ZAMAN?
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak. Başvurular 25 Mart-2 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 14 Nisan 2020 olarak belirlendi. Sınav sonuçları 11 Haziran 2020 tarihinde açıklanacak. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/2) 12 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Başvurular 23 Ekim-2 Kasım 2020 tarihleri yapılacak. Geç başvuru tarihi 11 Kasım 2020 olarak belirlendi. Sonuçlar 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. 

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