İSG başvuruları ne zaman bitiyor? İSG sınavı 2019 ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için 2. dönem başvuruları geçtiğimiz 25 Ekim'de başladı. İSG sınava katılmak isteyen kimseler başvuru ve sınav süreci ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. İSG başvuruları hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

İSG BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. İSG ÖSYM başvuru ekranı haberimizde yer alıyor.

İSG BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Sınava başvurular, 25 Ekim 2019 - 06 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

İSG BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

İSG SINAVI NE ZAMAN?

2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavı (2019-İSG 2. Dönem), 14 Aralık 2019 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illerinde uygulanacaktır.

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.