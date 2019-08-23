İOKBS bursluluk ücreti 2019 ne kadar? İOKBS bursluluk ücreti ne zaman yatacak? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılmıştı. Öğrenci ve ailelerin merakla beklediği bursluluk sınavı sonuçlarına bu tarih itibari ile erişim sağlanabildi. Sınav sonuçlarına göre kazanan adaylar şartlara da uygunluk sağlamaları halinde burs ya da yatılı eğitim alabilecek. İOKBS bursluluk sonuçları http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanabiliyor. İOKBS bursluluk ücreti ve ödeneceği tarih ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

2019 İOKBS Sınav Sonucu sorgulaması T.C. kimlik no ve doğum tarihi ile yapılabiliyor. Eski adı ile PYBS, yeni adı ile İOKBS sonuçları Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürlenerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verilebiliyor.

İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünce 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylanacak. Akabinde burs ödemeleri 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.

2019 BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR?

Sınavda başarılı olan adaylar lise eğitimi sona erene kadar geri ödemesiz ayda 260,40 lira burs alacak. Bursu yıllık kişi başına düşen geliri belirtilen miktarın altında olanlar alabilecek. Bu şartı sağlamayanlara burs ödemesi yapılmayacak.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, her sene gerçekleştirilen bir bursluluk sınavıdır. Sınav sonuçları doğrultusunda sınavı kazanan adaylar şartları da taşımaları halinde burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanıyor.