İOKBS burs ödemesi ne zaman yatacak? Bursluluk ücreti 2019 ne kadar?

Bursluluk sınavı sonuçları 22 Temmuz'da MEB'in son dakika açıklaması ile erişime açıldı. Öğrenci ve ailelerin merakla beklediği bursluluk sınavı sonuçları belli oldu. Sınav sonuçlarına göre kazanan adaylar şartlara da uygunluk sağlamaları halinde burs ya da yatılı eğitim alabilecek. Heyecanla beklenen sınavın sonuçları http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden görüntülenebiliyor.

Bursluluk sınavı sonuçlarına yönelik aramalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 2019 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı(İOKBS) Sınav Sonucu sorgulaması T.C. kimlik no ve doğum tarihi ile yapılabiliyor.

Eski adı ile PYBS, yeni adı ile İOKBS sonuçları Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürlenerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verilebiliyor.

İOKBS BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünce 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylanacak. Akabinde burs ödemeleri 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.

BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Sınavda başarılı olan adaylar lise eğitimi sona erene kadar geri ödemesiz ayda 260,40 lira burs alacak. Bursu yıllık kişi başına düşen geliri belirtilen miktarın altında olanlar alabilecek. Bu şartı sağlamayanlara burs ödemesi yapılmayacak.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, her sene gerçekleştirilen bir bursluluk sınavıdır. Sınav sonuçları doğrultusunda sınavı kazanan adaylar şartları da taşımaları halinde burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanıyor.

BURSLULUK SINAVI İTİRAZLARI

Sınavda sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yönelik itirazlar yapılabiliyor. İtirazlar soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabiliyor.