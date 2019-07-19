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19 Temmuz 2019 Cuma 12:50:23 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:53:15

İmam hatip liselilerinden YKS'de büyük başarı

2019-YKS'de ilk yüze girenler arasında 17 imam hatip lisesi öğrencisi yer alıyor. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Selim Gül, eşit ağırlık puan türünde Türkiye ikincisi oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2019-YKS) ilk yüze girenler arasında 17 imam hatip lisesi öğrencisi bulunuyor.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki imam hatip liselerindeki öğrencilerden 103 kişi, üniversite sınavında çeşitli alanlarda aldıkları derecelerle ilk bine girdi. Bunlar arasından 17'si ilk yüz arasında yer aldı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Selim Gül eşit ağırlık puan türünde Türkiye ikincisi olurken, ilk 100'e giren diğer isimler, puan türü ve dereceleri şöyle:

"Muhammed Akif Aydın (sözel) 3, Mehmet Hasan Yacı (eşit ağırlık) 10, Ömer Faruk Büyükaslan (sözel) 10, Muhammed Akdu (yabancı dil) 14, Rana Sökmen (eşit ağırlık) 14, Ömer Tarık Türk (eşit ağırlık) 25, Ömer Tarık Türk (sözel) 43, Erkam Salih Büyükdinç (eşit ağırlık) 44, Mehmet Fatih Tiftik (dil) 51, İkbal Nur Taşdelen (sözel) 54, Ali Said Terzi (sözel) 57, Mehmet Fatih Tiftik (sözel) 69, Mustafa Kılavuz (dil) 79, Elif Büşra Turhan (eşit ağırlık) 80, Burak Selim Alireisoğlu (sözel) 91 ve Recep Taha Duman (eşit ağırlık) 96."

Anadolu İmam Hatip liselerinden öğrenciler Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) alanında da ilk bin, beş bin, on bin ve yirmi bin içinde yar aldı.

AA

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