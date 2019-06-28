İlkokula başlama yaşı değiştirildi
İlkokula başlama yaşı kaç oldu? İlkokul yaş hesaplama nasıl yapılır? sorularının yanıtları tüm herkesin gündem konusu oldu.
İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU?
Yasalaşan kanun teklifi ile birlikte, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak.
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