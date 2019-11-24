İlk ara tatil bitti! Yarın okul başlıyor

  • Bist 100
    106588
  • Dolar
    5,7152
  • Euro
    6,3011
  • Altın
    269,7310
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Öğretmenler Günü'ne kendin yap hediyeleri: Öğretmenler Günü el yapımı hediye örnekleri haberimizde Öğretmenler Günü'ne kendin yap hediyeleri: Öğretmenler Günü el yapımı hediye örnekleri haberimizde
Muharrem İnce ortak açıklama önerdi Kemal Kılıçdaroğlu 'Sizinle sonra görüşeceğiz' diyerek teklifi reddetti Muharrem İnce ortak açıklama önerdi Kemal Kılıçdaroğlu 'Sizinle sonra görüşeceğiz' diyerek teklifi reddetti
Cumhurbaşkanlığı'nda Sıfır Atık Projesi ile 1225 ağaç kurtarıldı Cumhurbaşkanlığı'nda Sıfır Atık Projesi ile 1225 ağaç kurtarıldı
Dünya turuna çıktı, Edirne'de kafasına taş atılması sonucu yaralandı Dünya turuna çıktı, Edirne'de kafasına taş atılması sonucu yaralandı
Türk ihracatçılardan Güney Amerika'ya çıkarma! Maduro kapıları sonuna kadar açtı Türk ihracatçılardan Güney Amerika'ya çıkarma! Maduro kapıları sonuna kadar açtı
Küçük çırağa triger kayışla dayak atan usta tahliye edildi Küçük çırağa triger kayışla dayak atan usta tahliye edildi
İSPARK'a çöken değnekçiler bu kez Taksim'de görüldü İSPARK'a çöken değnekçiler bu kez Taksim'de görüldü
Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına operasyon: 54 kişi yakalandı Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına operasyon: 54 kişi yakalandı
Öğretmen şarkıları haberimizde: Benim Adım Öğretmen şarkı sözleri sizlerle Öğretmen şarkıları haberimizde: Benim Adım Öğretmen şarkı sözleri sizlerle
Galatasaray'a transferde 88 milyonluk ağır darbe Galatasaray'a transferde 88 milyonluk ağır darbe
Aile içi cinayet: Kocasını uyuduğu esnada baltayla öldürdü Aile içi cinayet: Kocasını uyuduğu esnada baltayla öldürdü
Gülben Ergen: Polemiklerde Hülya Avşar'dan başkasına cevap vermiyorum Gülben Ergen: Polemiklerde Hülya Avşar'dan başkasına cevap vermiyorum
Ahmet Ağaoğlu Galatasaray maçı öncesi müjdeyi verdi Ahmet Ağaoğlu Galatasaray maçı öncesi müjdeyi verdi
Luyindama'nın durumunun vahimliğini gizlemişler Luyindama'nın durumunun vahimliğini gizlemişler
İstanbul'da cinayet: Kocasını uyurken baltayla katletti İstanbul'da cinayet: Kocasını uyurken baltayla katletti
İnce: Bu bana yönelik ilk kumpas değil, 24 Haziran'da beni faka bastıranların hepsi CHP'lidir İnce: Bu bana yönelik ilk kumpas değil, 24 Haziran'da beni faka bastıranların hepsi CHP'lidir
Spor camiasından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü mesajları Spor camiasından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü mesajları
İstanbul'da vahşet! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü İstanbul'da vahşet! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü
İlk ara tatil bitti! Yarın okul başlıyor İlk ara tatil bitti! Yarın okul başlıyor
21 yıllık cinayetten aranan şüpheli İstanbul'da enselendi 21 yıllık cinayetten aranan şüpheli İstanbul'da enselendi
İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf'ın son görüntüleri ortaya çıktı İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Öğretmen şiirleri burada! En güzel Öğretmenler Günü şiirleri sizlerle Öğretmen şiirleri burada! En güzel Öğretmenler Günü şiirleri sizlerle
Akalın'dan Hadise'ye zeytin dalı: İnşallah tez vakitte tatman dileğiyle Akalın'dan Hadise'ye zeytin dalı: İnşallah tez vakitte tatman dileğiyle

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Kasım 2019 Pazar 11:01:43 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 11:05:41

İlk ara tatil bitti! Yarın okul başlıyor

18-22 Kasım'da yapılan ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı yarın başlayacak. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın ders başı yapacak.

Öğrenciler,  2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım'da yaptı. Ara tatilde öğrencilerin bu dönemi verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde etkinlikler düzenlendi.

MEB, ilk ara tatil döneminde öğretmenler için de sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programını uyguladı. Programda, öğretmenlerin, öğrenci ve velilerle katılabileceği sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel çalışmalara da yer verildi.

Çalışma takvimi

"Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 18-22 Kasım'da yapılan ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı yarın başlayacak.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ