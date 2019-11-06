İlahiyat nedir, İlahiyat bölümü kaç yıllık? İlahiyat mezunları ne iş yapar?

İlahiyat nedir? İlahiyat bölümü kaç yıllık? güncel olarak araştırılan bölümler arasında yer aldı. İlahiyat bölümü okumak isteyen öğrenciler, bölüm ile ilgili araştırmalar yapıyor. İlahiyat bölümü genel olarak İslam dininin sistematik olarak incelendiği, din psikolojisi, din felsefesi gibi derslerin görüldüğü sosyal bir bölümdür. İş imkanının çok olması, insanların inandıkları dinle ilişkili olması sebebiyle çok tercih edilen bir bölüm oluyor. İlahiyat mezunları ne iş yapar? İlahiyat bölümü atamaları nasıl? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

İLAHİYAT BÖLÜMÜNDE HANGİ DERSLER VAR?

Dört yıllık bir bölüm olan İlahiyat, başta İslam dini olmak üzere, çeşitli dinleri bilimsel yöntemlerle inceleyerek bilimsel tutumu benimsemiş ve geniş görüşlü aydın din adamı yetiştirmeyi hedefler. Bir yıllık Arapça ve Kuran-ı Kerim eğitiminden sonra ilahiyat bölümünde hangi dersler var diye sorulacak olursa verilen temel ilahiyat dersleri şunlardır: Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Din Felsefesi, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi ve Din Psikolojisi. Ayrıca öğrenciler ilgi alanlarına göre seçmeli dersler de alabilmektedirler.

İLAHİYAT İÇİN GEREKLİ ÖZELLİKLER

İlahiyat okumak için gerekli özelliklerden bahsedelim. İlahiyat fakültesinde ve meslekte başarılı olmak isteyenlerin özellikle sözlü düşünme yeteneğine ve düşüncelerini başkalarına aktarma gücüne sahip; felsefe, sosyoloji, psikoloji, özellikle sosyal psikoloji ve tarihe meraklı olmaları gerekmektedir. Bu konularda iyi gelişmiş bir belleğe sahip olmalıdırlar. Bu alanda çalışacak kimselerin ayrıca sabırlı, hoşgörülü, yeniliklere açık, öğrenmeye istekli olmaları beklenir.

İlahiyat bölümü için gerekli özelliklerden en önemlisi bu konulara ilgili olmaktır. Sonuçta din ciddi bir iştir ve din eğitimi-öğretimi de ciddi bir iş olmalıdır. Sadece puan tutuyor diye ya da iş imkanı yüksek diye ilahiyat bölümünü tercih etmek mantıklı bir karar değildir. İlahiyat okumak için gerekli özellikler kendinde bulunmayan birçok öğrenci birinci-ikinci yıldan okulu bırakabilmektedir. Bu başka bölümlerde de olabilir ama bu bölümde daha keskin hissedilmektedir.



İLAHİYAT BÖLÜMÜ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

İlahiyat mezunları ne iş yapar, ilahiyat bitiren ne iş yapar gibi soruları cevaplayalım. Bu bölümü başarı ile bitirenler pedagojik formasyon alarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olabilir, Kur’an kurslarında öğretici olabilir, müftü veya vaiz/vaize olarak çalışabilirler. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olanlar ortaokul ile lise ve dengi okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini, imam hatip liselerinde meslek derslerini okuturlar. Ayrıca bu bölüm mezunları eğitimlerine devam ettiklerinde öğretim görevlisi de olabilirler. İlahiyat ne iş yapar sorusunun özetle cevabı bu şekildedir.

İLAHİYAT BÖLÜMÜ ATAMALARI NASIL?

İlahiyat bölümü atamaları 2018 ve sonrasında da mezunların yüzünü güldürecek şekilde olacaktır diye düşünüyoruz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için bulduğumu İlahiyat atamaları 2018 sonuçları şu şekildedir: 5398 kişinin başvurduğu bölüme 2143 kişi atanmış. 69 taban puanıyla atama yapılmıştır.

İHL Meslek Dersleri için de 1170 kişi başvurmuş 459 kişi atanmış. 68 taban puanla atama gerçekleşmiştir.

İmam atamalarında ise ciddi KPSS puanları gerekmektedir. En son 85 ile alım gerçekleşmiştir. Dolayısıyla imamlık düşünenlerin ciddi bir KPSS notuna ihtiyacı vardır diyebiliriz.