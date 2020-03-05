Hakimler ve Savcılar Kurulu'na da memur alımında KPSS şartı aranmayacak
Adalet Bakanlığı'nda olduğu gibi Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) da memur alımında KPSS şartı aranmayacak. Yönetmelikte yapılan yeni değişiklikle HSK da istisna kapsamına alındı.
"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" bir kez daha değişti. Yönetmelik, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak yoluyla girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını düzenliyor.
HSK'YA DA İSTİSNAYA TABİ TUTULDU
Cumhuriyet'in haberine göre, yönetmeliğin 3. maddesinde 'istisnalar' başlığı altında hangi kurumlara girişte KPSS şartı aranmayacağı sıralanıyor. Yönetmelikte dün yapılan değişiklikle HSK da istisna kapsamına alındı. Değişikliğin ardından HSK’ya memur alınırken de KPSS şartı olmayacak. Böylece istisna maddesi biraz daha genişletilmiş oldu.
Kurulun da eklenmesi ile yönetmeliğin 'istisnalar' başlıklı maddesinin yeni hali şöyle:
"Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, HSK ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları, kaymakam adayları, Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları, aday konsolosluk ve ihtisas memurları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar uzman yardımcıları, iletişim uzman yardımcıları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1. maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanlar ile devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.”
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