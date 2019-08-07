Hiç tercih yapmayan ek tercih yapabilir mi? Normal tercih yapmayanlar ek yerleştirmeye başvurabilir mi, ek tercih yapma şartları güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile gündeme gelen ek tercih dönemi ile ilgili detaylar birçok öğrenci tarafından merak ediliyor. YKS sonuçları kapsamında herhangi bir öğretim programına yerleştirilmeyen adayların ek tercih yapma hakkı bulunuyor. Buna karşın ilk tercih döneminde hiç tercih yapmayan adaylar, ek yerleştirme döneminde tercih yapma hakkının olup olmadığını merak ediyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihlerin ne zaman yapılacağı açıklanmadı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Üniversitelere kayıt işlemleri ise 9 Ağustos'ta başlayacak, 23 Ağustos 2019 tarihine kadar sürecek. Buna göre, ek tercih dönemi de bu tarihten sonra boş kontenjanların bildirilmesi halinde yapılacak.

EK TERCİH KILAVUZU 2019 YAYINLANDI MI?

2019 yılı ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun da üniversite kayıt dönemi bittikten sonra yayınlanması bekleniyor. 2019 ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından haberimizden erişim sağlanabilecek.

EK TERCİH YAPMA ŞARTLARI

2019-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2019-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.

2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

HİÇ TERCİH YAPMAYAN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Hiç tercih yapmayan ancak YKS sınavında geçerli bir puan alan adayın ek tercih yapıp yapamayacağı hakkında bilgiye Ek Yerleştirme Kılavuzundan ulaşılabilir. Ek Yerleştirme Kılavuzunun yayınlanmasının ardından sorunun net yanıtı haberimizde yer alacak.