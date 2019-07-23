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23 Temmuz 2019 Salı 12:26:39 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 12:38:20

Hangi üniversite kaç puanla alıyor? 2019 YKS tercih kılavuzu!

Üniversite öğrencisi olmak isteyen adaylar için tercih dönemi bugün başladı. Adaylar aldıkları puanla hangi üniversitelere girebileceğini merak ediyor. Hangi üniversitenin kaç puanla öğrenci kabul ettiği 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna yer alıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları 2019 YKS kılavuzunda Tablo-3 ve Tablo-4'te sıralanıyor. Öğrenciler tercih döneminde inceleyeceği 2019 Üniversite tercihleri kılavuzuna haberimizden ulaşabilir.

Üniversite tercih döneminin başlaması ile üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları merak ediliyor. 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına giren öğrenciler aldıkları puanla hangi üniversiteleri tercih edebileceğini araştıyor. Üniversite tercihleri 29 Temmuz 23:59'a kadar yapılabiliyor. Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak yapabilecek. Kılavuzlar dağıtılmayacağı gibi satışı da yapılmayacak. 

2019-TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak 2019 Üniversite tercih kılavuzunda yer alan kurallar doğrultusunda tercihlerini yapabilecek.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bildirimini tamamlayabiliyor. Merkezimizeişleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olup, posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmıyor. 

 

2019 YKS TERCİH KILAVUZU!

HANGİ ÜNİVERSİTE KAÇ PUANLA ALIYOR?

ÖSYM tarafından hazırlanan 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda hangi üniversitenin kaç puan aldığı listeleniyor. Klavuzda 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin puanları tablolar halinde görülebiliyor. 2 yıllık meslek yüksekokullarının puan ve başarı sıralamaları Tablo 3'te yer alıyor. 4 yıllık fakültelerin puan ve başarı sıralamaları ise Tablo 4'te sıralanıyor.

Devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler aynı tablolarda alfebatik sıralamaya göre listeleniyor. Tercihlerinde özel üniversitelere de yer verecek adaylar yine bu tablolarda indirimli ve bursluların puanlarını görebiliyor.

2 yıllık üniversiteler için TYT puanına bakılıyor. 4 yıllık üniversiteler için de seçilecek bölüme göre Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercih işlemi yapılıyor.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecek. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercih edebilecek.

Adaylar tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra son tercih günü akşamına kadar tercihlerinde değişiklik yapabiliyor. Bu değişiklikler https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor.

 

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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