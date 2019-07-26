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26 Temmuz 2019 Cuma 14:01:22 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:04:05

Geçici kimlik belgesi ile 2019 KPSS sınavına girilir mi? Kimliğini kaybedenler KPSS sınavına girebilir mi?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te yapılacak. Sınava girecek adaylardan kimliğini kaybetmiş olanlar sınva girip giremeyeceğini merak ediyor. Kimliğini kaybeden veya üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan adayların hangi koşullarda sınava girebileceği arama motorlarında aratılıyor. Geçici kimlik belgesi ile 2019 KPSS sınavına girilir mi? Kimliğini kaybedenler KPSS sınavına girebilir mi? sorularına yanıt arayan adaylar konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilir.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu 28 Temmuz Pazar günü yapılacak. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavlarına girecek adaylar, sınav yerlerini ve sınıflarını sorgulama sayfasından görüntüleyebiliyor. KPSS ÖABT sınav giriş belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası va aday şifresi ile ulaşılabiliyor. Sınava girecek adaylardan kimliğini kaybetmiş olanlar sınva girip giremeyeceğini merak ediyor. Kimliğini kaybeden veya üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan adayların hangi koşullarda sınava girebileceği arama motorlarında araştırıyor.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA SAYFASI
 

ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini niteliyor. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunlu oluyor.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ İLE 2019 KPSS SINAVINA GİRİLEBİLİR Mİ?

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden,  nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 28 Temmuz 2019 Pazar günü  07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2019-ÖABT başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir.  “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-ÖABT Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.  

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

28 TEMMUZ 2019 PAZAR GÜNÜ 07.00- 10.00 SAATLERİ  ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

 

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te yapılacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45’te gerçekleşcek.

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