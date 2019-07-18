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18 Temmuz 2019 Perşembe 11:31:30 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:33:49

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon sıralama 2019 belli oldu mu? Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban tavan puanları

YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca öğrencinin tercih heyecanı başladı. Öğrenciler ve veliler en iyi üniversiteyi ve bölümü tercih edebilmek için internetten araştırma yapmaya başladılar. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünü düşünen binlerce öğrenci Fizyoterapi ve Rehabilitasyon sıralama 2019 belli oldu mu? Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban tavan puanlarını merak ediyorlar. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon sıralama ve taban tavan puanları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

YKS sonuçları 17 Temmuz 2019 gece yarısı saat 01:20'de açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte öğrencilerin ve velilerin tercih heyecanı başladı. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünü düşünen binlerce öğrenci Fizyoterapi ve Rehabilitasyon sıralama 2019 belli oldu mu? Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban tavan puanları açıklandı mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklar. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon sıralama ve puanları hakkında tüm detaylar sizlerle... 

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON SIRALAMA 2019 BELLİ OLDU MU?
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları 2019 YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından belli olacak. Ön bilgi amaçlı yayınlanan kılavuz içerisinde kontenjan duyurusu yapıldı.  

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2019 YKS KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNLİSANS PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR? 
YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.

Önlisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor. Net Sihirbazı, üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YKS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor.
2018 ÖSYS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin YKS testlerinde yaptıkları Net Ortalamaları burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur. Net Sihirbazı'nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Ortalama net değerleri doğrudan 2018'de lisans/önlisans programlarına yerleşenlerin YKS'deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. 

YÖK ATLAS’TA NELER ÖĞRENİLİR?

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;
– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
– Yerleşenlerin geldikleri iller
– Yerleşenlerin öğrenim durumu
– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
– Yerleşen okul birincileri
– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
– Yerleşen son kişinin profili
– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları
– Yerleşenlerin YKS puanları
– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
– Yerleşme koşulları bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. 

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