Engel durumuna göre sınav

Üniversite yönetimleriyle paylaşılan tavsiye kararla, özel yetenek sınavlarına girecek engelli öğrenciler için engel durumlarına göre sınav ortamları oluşturulması istendi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelere yönelik “engelsiz erişim, engelsiz eğitim” temalı çalışmalar kapsamında bu adımın atıldığını belirterek, özel yetenek sınavlarına girecek adaylara başarı diledi.