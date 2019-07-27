27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 22:45:07
Engel durumuna göre sınav
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), özel yetenek sınavlarına girecek engelli öğrenciler için önemli bir adım attı.
Üniversite yönetimleriyle paylaşılan tavsiye kararla, özel yetenek sınavlarına girecek engelli öğrenciler için engel durumlarına göre sınav ortamları oluşturulması istendi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelere yönelik “engelsiz erişim, engelsiz eğitim” temalı çalışmalar kapsamında bu adımın atıldığını belirterek, özel yetenek sınavlarına girecek adaylara başarı diledi.
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