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22 Aralık 2019 Pazar 09:44:16 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 09:46:38

EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? EKPSS tercih robotu sizlerle

EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? EKPSS tercih robotu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Engelli memur alımını bekleyen adaylar için EKPSS tercih kılavuzu geçtiğimiz günlerde ÖSYM'nin web sayfasından yayınlanarak erişime açıldı. ÖSYM'de 2019 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması duyurusu yayınlandı. Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm kadroların genel ve özel koşullarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları kadrolardan tercih yapmamaları son derece önem taşıyor. EKPSS tercih işlemleri ile ilgili detaylar haberimizde..

EKPSS tercihleri yoğun ilgi görüyor. Engelli memur alımına başvurmak isteyen adaylar, EKPSS tercihleri ile ilgili araştırma yapıyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? EKPSS tercihleri nasıl yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 

EKPSS TERCİH KILAVUZU TIKLAYIN.
 

ÖSYM EKPSS TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 


 
EKPSS TERCİH TARİHLERİ

Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS’ye girmiş veya 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir

Adaylar, 2019 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 13.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Aralık 2019 günü, saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.

Mezun olduğunuz program/alan/dal tercih etmiş olduğunuz kadro için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “ EKPSS/Kura Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz. 

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