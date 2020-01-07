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EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS atama sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS atama sonuçları açıklandı mı?

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07 Ocak 2020 Salı 12:37:56 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 12:39:14

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS atama sonuçları açıklandı mı?

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS atama sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. 2019 EKPSS tercihleri 19-23 Aralık tarihleri aralığında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapıldı. Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS’ye girmiş veya 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyordu. Başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. EKPSS sonuçları ile ilgili son gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor..

EKPSS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. EKPSS tercihlerini yapan adaylar "EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS atama sonuçları açıklandı mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. 2019 EKPSS tercihleri 19-23 Aralık tarihleri aralığında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapıldı. Başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. EKPSS sonuçları ile ilgili son gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor..

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS sonuçları henüz açıklanmadı. EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak. ÖSYM sonuç açıklanma tarihi ile ilgili bir bilgi vermedi. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit  olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.

KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.

Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.

2016 veya 2018-Kura ile yerleştirme için ÖSYM sistemine başvuru yapmayan adaylar Tablo-1’den tercih yapamazlar.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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