EKPSS ne zaman yapılacak? Beklenen açıklama geldi
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı uzun süredir merak edilen konular arasında yer alıyordu. Koronavirüs nedeniyle bir çok sınavın ertelendiği bu süreçte EKPSS sınavın yapılacağı tarih belli oldu. Yapılan açıklamalara göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 11 Ekim'de yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında değişiklik yaptığı Sınav Takvimi'ne göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) da 26 Aralık'ta düzenlenecek.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 4 Ekim, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 13 Aralık'ta uygulanacak.
Sınavda adayların engel durumuna uygun materyal ve okuyucu-işaretleyici desteği sağlanacağını vurgulayan Selçuk, “Sınavın ertelenmesi, sınav içeriğine ilişkin bir değişikliğe neden olmayacak.” ifadesini kullandı.
Adaylara engel gruplarına göre Genel Engelli Testi, İşitme Engelli Testi ve Zihinsel Engelli Testi olmak üzere 3 ayrı test uygulanacağını dile getirdi.
AA
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