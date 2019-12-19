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19 Aralık 2019 Perşembe 11:03:28 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 11:04:37

EKPSS branş sıralaması nasıl? EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sıralaması nedir?

EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili duyuru yayınlandı. 2016-EKPSS ve 2018-EKPSS Branş Bazında Sıralamaları Güncellendi. EKPSS branş sıralaması nasıl? EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sıralaması nedir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili yapılan açıklamalar haberimizde yer alıyor. EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sıralaması haberimizde..

2016-EKPSS ve 2018-EKPSS Branş Bazında Sıralamaları Güncellendi. EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili ÖSYM tarafından duyuru yayınlandı. EKPSS branş sıralaması nasıl? EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sıralaması nedir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili yapılan açıklamalar haberimizde yer alıyor.

EKPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL?

2016-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-EKPSS) ve 2018-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-EKPSS)  katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup adaylar, branş sıralamalarına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 10.12.2019 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri; ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

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