23 Ocak 2020 Perşembe 18:03:13 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 18:04:42
EKPSS başvuruları yarın başlayacak
Adaylar başvurularını ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya internet sitesinden 12 Şubat'a kadar yapılabilecek.
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular yarın başlayacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, EKPSS 26 Nisan'da uygulanacak.
Sınava başvurular, yarından itibaren 12 Şubat'a kadar yapılacak.
Adaylar, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.
AA
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- EKPSS başvuruları yarın başlayacak
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