Ek yerleştirme yurt başvuruları ne zaman? Ek yerleştirme yurt başvuru ekranı

Ek yerleştirme yurt başvuruları ne zaman yapılacak? Ek yerleştirme yurt başvuruları nasıl yapılacak? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 19 Eylül 2019 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebiliyor.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler yurt başvurularını ne zaman yapacaklarını öğrenmek istiyoyr. Ek yerleştirme yurt başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

EK YERLEŞTİRME YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ek yerleştirme yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Ek yerleştirme yurt başvuru tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

EK YERLEŞTİRME YURT BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi:

"Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak."

YURT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.