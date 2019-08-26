Ek tercihler ne zaman başlıyor? Ek tercih parası ne zaman yatırılacak 2019? sorularının yanıtı binlerce öğrenci adayı tarafından merak ediliyor. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan kayıt süreci de 23 Ağustos'ta sona erdi. Adaylar, kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurdu. Ancak sonuçtan memnun olmayan adaylar kayıtlarını gerçekleştirmedi. Bu kapsamda boş kalan kontenjanlar için ek tercih süreci başlayacak. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilemeyen öğrenciler ek tercih yapabilecek. Ek tercihlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. ÖSYM'nin yaptığı son açıklamalar haberimizde yer alıyor.

EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM ek tercih tarihleri ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar ÖSYM'ye bildirilmeye başlandı. Bildirimlerin sona ermesi halinde ek yerleştirme kılavuzu yayınlanacak ve boş kontenjanlar ilan edilecek. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

EK TERCİH PARASI NE ZAMAN YATIRILACAK 2019?

Ek yerleştirme tercihleri için 20 liralık bir ücretin ödenmesi gerekecek. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. Ödemelerin ne zaman yatırılması gerektiği de yine yayınlanacak ek tercih kılavuzunda belli olacak.

HİÇ TERCİH YAPMAYAN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Hiç tercih yapmayan ancak YKS sınavında geçerli bir puan alan adayın ek tercih yapıp yapamayacağı hakkında bilgiye Ek Yerleştirme Kılavuzundan ulaşılabilir. Ek Yerleştirme Kılavuzunun yayınlanmasının ardından sorunun net yanıtı haberimizde yer alacak.