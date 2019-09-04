Ek tercihler ne zaman başlıyor 2019? ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzu yayında

YKS yerleştirme sonuçlarına göre, bir üniversiteye yerleşemeyen adayların beklediği YKS ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Bu öğrenciler hayallerindeki meslekler için üniversitelerin boş kontenjanlarına başvurabilecek. Ek tercihler yine ÖSYM 'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak. Ek tercihler, T.C. Kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra ek tercih sayfasında yapılabilecek. Peki, Ek tercihler ne zaman başlıyor 2019? Ek tercihler nasıl yapılıyor? işte merak edilen soruların yanıtı sizlerle..

EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR 2019?

Ek tercihler 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL olup; Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmaz. ÖSYM bu bilgilerin doğruluğunu ilgili kurumlardan teyit edecektir. Bu bilgisi ilgili kurumlarca onaylanmayan adayların tercihleri sistemden silinecek, yerleştirme işlemine alınmayacak.

EK TERCİH KURALLARI

Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2019-YKS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2019- YKS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturuyor.

2019-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2019-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor.

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.

Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylar, adı geçen kılavuzları yeniden incelemelidir.