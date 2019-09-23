Ek tercih yurt başvuruları ne zaman 2019? KYK ek tercih yurt başvurusu nasıl yapılır? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bugün başladı. Kayıtlar 27 Eylül 2019 tarihine kadar yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Öğrenciler üniversite kayıtlarından sonra KYK yurt kayıtlarını da araştırıyor. Okula kayıt işlemlerini yapanlar kalacakları yeri ayarlamak istiyor. Bu aşamada KYK ek tercih yurt başvurularını araştıran öğrenciler başvuruların ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.

EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2019?

Ek tercih yurt başvuruları ileri bir tarihte alınacak. Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak. KYK ek tercih başvuru tarihleri belli olduktan sonra haberimiz içerisine yer alacak.

YURT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.