Ek tercih yurt başvuru tarihleri belli oldu! KYK ek tercih yurt başvuru ekranı
KYK ek tercih yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK ek tercih yurt başvurusu nasıl yapılır? öğrenciler tarafından merak ediliyordu. KYK ek tercih yurt başvurularının ileri bir tarihte alınacağı belirtilmişti. Söz konusu KYK ek tercih başvuru tarihleri açıklandı. Üniversite ek yerleştirme kayıt işlemlerini yapan öğrenciler şimdi KYK yurt başvurularını yapmak istiyor. KYK ek tercih yurt başvurularının nasıl ve nereden yapıldığı bilgisi haberimizde yer alıyor. İşte KYK ek tercih yurt başvuru ekranı..
KYK ek tercih yurt başvuruları yoğun ilgi görüyor. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre, bir üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri bu hafta bitiyor. Öğrenciler okul kayıtlarından sonra KYK yurt başvurularını da yapmak istiyor. KYK ek tercih başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK ek tercih yurt başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ek tercih yurt başvuru tarihleri ve adımları haberimiz içerisinde yer alıyor. Ek tercih yurt başvuru ekranına da haberimizden erişim sağlanabiliyor.
KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU EKRANI
EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2019?
2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler,
Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlar
ına ilk defa yerleştirilen öğrenciler,
Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil),
Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,
Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri
yurt başvurusu başladı.
KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Ek tercih yurt başvuruları 30 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.
YURT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
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