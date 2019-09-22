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22 Eylül 2019 Pazar 11:40:20 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 11:41:35

Ek tercih kayıtları ne zaman başlıyor? Ek tercih kayıt tarihleri 2019

Ek tercih kayıtları ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 15 bin 573 kişi lisans, 32 bin 794 kişi önlisans olmak üzere toplamda 48 bin 367 kişi bir üniversiteye yerleşti. Ek tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt olma hakkı kazanan öğrenciler 2019 ek tercih kayıt tarihlerini öğrenmek istiyor. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. İşte ek tercih kayıt tarihleri 2019

Ek tercih kayıtları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ek tercih yapan öğrenci adaylarının heyecanla beklediği sonuçlar ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde belli oldu. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 19 Eylül 2019 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabiliyor. 15 bin 573 kişi lisans, 32 bin 794 kişi önlisans olmak üzere toplamda 48 bin 367 kişi bir üniversiteye yerleşme hakkı kazandı. Ek tercih sonuçlarına göre bir üniveriteye kayıt olma hakkı kazanan öğrenciler 2019 ek tercih kayıt tarihlerini öğrenmek istiyor.

EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23 Eylül'de başlıyor. Kayıtlar en son 27 Eylül 2019 tarihinde yapılıyor. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.

EK TERCİH KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

EK TERCİH KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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