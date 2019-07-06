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06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:13:39 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:18:49

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan: Eğitimin ticaretine saygı duymuyorum

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Bütün eğitim alanındaki tecrübem bana şunu öğretti; eğitimin ticaretine saygı duymamak. Ben eğitimin ticaretine saygı duymuyorum."dedi.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Bütün eğitim alanındaki tecrübem bana şunu öğretti; eğitimin ticaretine saygı duymamak. Ben eğitimin ticaretine saygı duymuyorum." dedi.

Başakşehir'deki İbn Haldun Üniversitesi kampüsünde düzenlenen 1. Lisansüstü Mezuniyet Töreni'nde konuşan Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nin başardığı işlerin yüz yıl sonra, beş yüz yıl sonra çok daha iyi anlaşılacağını belirterek, mütevelli heyeti olarak ideallerini gerçekleştirmek için tüm akademisyen ve öğrencilerle hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'de vakıf üniversiteleri denildiği zaman ticari amaçlarla yola çıkmış üniversiteler gördüklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bütün eğitim alanındaki tecrübem bana şunu öğretti; eğitimin ticaretine saygı duymamak. Ben eğitimin ticaretine saygı duymuyorum. Bu bir vakıa, bunu yapanlar var ve gerçekten bir kariyer umudu olan, 'Hayatımı daha iyi standartlarda kazanmak için bir diplomaya ihtiyacım var.' diyen insanlar için elbette ki okullar, üniversiteler olacak. Bunu da hayatın gerçeği olarak kabul ediyoruz."

Erdoğan, üniversiteye rektör ararken hedeflerini gerçekleştirebilecekleri, dava tutkusu olan, derdi olan bir akademisyen aradıklarını, bu kişinin de Prof. Dr. Recep Şentürk olduğunu dile getirdi.

İbn Haldun Üniversitesi'ni mevcut düzen üniversitelerinden olması için kurmadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu üniversite bugün dünyada eksikliğini hissettiğimiz, ülkemizde özellikle eksikliğini daha hissettiğimiz şeylerin yerine adeta bir misyon üniversitesi olarak kuruldu. Gerçekten fikretmek amacıyla öğrencileri davet ettiği, gerçekten fikir üretmek ve düşünmek için, hayatlarını bunun uğruna harcayan insanların bir araya gelebileceği bir üniversite düşündük." ifadelerini kullandı.

İbn Haldun Üniversitesi'nden mezun olacak öğrencilerin misyonlarının taşıyıcısı olacağını aktaran Erdoğan, "Kimileri bize 'Bir fantezinin, bir hayalin peşinde gidiyorsunuz.' gözüyle bakıyor. Ancak öğrencilerimizle bunun bir fantezi olmadığını, bir hayal olmadığını bütün dünyaya kanıtlayabiliriz." diye konuştu.

"Çocuğumu okutmayacağım bir okulda rektörlük yapmak istemem"

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ise iki yıl içerisinde mezun vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üniversitenin en baştan lisansüstü üniversite olmayı hedeflediğini ifade eden Şentürk, bu açıdan ilk mezunlarının yüksek lisans ve doktora öğrencileri olmasının son derece anlamlı olduğunu belirtti.

İbn Haldun Üniversitesi'nin bir ağaç olduğunu, gövdesinin mütevelli heyeti, dallarının ise hocaları ve idarecileri, meyvelerinin de öğrenciler olduğunu anlatan Şentürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağaçlar meyvelerini verdi ve bu meyveler dünyanın her tarafında. Şu anda çoğunluğu uluslararası öğrencilerden olan bir mezun grubuyla karşı karşıyayız. Bu, üniversitemizin bir dünya üniversitesi ve uluslararası üniversite olduğunun çok açık bir göstergesi. Bu ağacın tohumu, üniversitemizin değerleri. Biz bir kurumdan öte, bir fikri hareketiz. Sosyal bilimler alanında yeni bir ruh, rüzgar ve paradigmaya öncülük yapmaya çalışan bir fikir hareketiyiz. Temel değerlerimiz; en başta fikri bağımsızlık, mukayeseli eğitim, çok dilli eğitim, açık medeniyet ve küresel rekabet. Öğrencilerimizi hem küresel rekabete hem de küresel iş birliği ve dayanışmaya hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Bu ailede şu anda yaklaşık bin öğrencimiz var. Bunun 671 tanesi Türkiye'den, 297'si uluslararası öğrenci. Yüzde 30'dan fazla uluslararası öğrenci ile biz Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversiteyiz."

Şentürk, hedeflerinin ülkeyi ve İstanbul'u yeniden dünyanın en önemli ilim merkezlerinden biri haline getirmek olduğunu ifade ederek, "Tarih boyunca İstanbul bir fikir ve ilim merkezi idi ise biz üniversite olarak inşallah aynı hedefi uluslararası kurum olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bugünün en önemli temsilcileri olan sevgili öğrencilerimize de hitap etmek istiyorum. Bu öğrencilerimizin hepsini kendi evladım gibi görüyorum. Temel prensibim şudur; kendi çocuğumu okutmayacağım bir okulda rektörlük yapmak istemem. Şuna inanıyorum, buradaki eğitim kalitesinden dolayı burayı tercih eder ve okurdum. Öğrencilerimize önem ve değer veriyoruz. Şimdi siz mezun oluyorsunuz kendinize önem ve değer verin. Size tavsiyem hepinizin yegane amacı alanınızda ve dünyada bir numara olmak olsun. Artık mahalli rekabet değil küresel rekabet içerisindeyiz. Hedefimiz dünyada bir numara olmak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından yüksek lisans ve doktora programlarını başarıyla tamamlayan 49 öğrenci, akademisyenlerin elinden diplomalarını aldı.

Mezuniyet törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Uysal, THY Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Şeker, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

(AA)

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