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12 Ağustos 2019 Pazartesi 19:04:49 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 19:06:34

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman? Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Sınavı geç başvuru tarihi!

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman? Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Sınavı geç başvuru tarihi, sınava girmek isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre, başvuruların 30 Temmuz - 7 Ağustos 2019 tarihlerinde kabul edildiği Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda başvuru dönemini kaçıranlar için geç başvurular alınacak. 135 dakika sürecek sınav için adayların başvuru için 216 lira ödemesi gerekecek. İşte Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili merak edilen diğer detaylar..

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman? Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Sınavı geç başvuru tarihi, sınava girmek isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre, başvuruların 30 Temmuz - 7 Ağustos 2019 tarihlerinde kabul edildiği Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda başvuru dönemini kaçıranlar için geç başvurular alınacak. 135 dakika sürecek sınav için adayların başvuru için 216 lira ödemesi gerekecek. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili adayların merak ettiği diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ SINAVI GEÇ BAŞVURU TARİHİ

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için geç başvurular 22 Ağustos'ta saat 00:00 ile 23:59 aralığında alınacak. 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar EUS’a başvurabilirler:
a) Eczacı olmak ya da bu alanda eğitime devam ediyor olmak.
b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu,
Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.
c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
d) Burstan doğan mecburi hizmeti bulunması halinde bu mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.

ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ SINAVI NE ZAMAN?

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) 21 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınavın yapılacağı hafta edinmeniz gerekmektedir. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina ve salon bilgileriniz ile fotoğrafınız bulunmaktadır. 

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmeniz sınav günü size kolaylık sağlayacaktır. 

Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah-beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. 

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. 

Başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmez.

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