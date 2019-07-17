Ebelik taban puanları 2019 belli oldu mu? Ebelik başarı sıralaması açıklandı mı? soruları üniversite tercihlerinde ebelik bölümünü yazacak olan adaylar tarafndan araştırılıyor. 17 Temmuz 2019 gece yarısı saat 01:20'de açıklanan YKS sonuçlarının ardından tercih maratonu başladı. 2019 YKS tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Peki, Ebelik tercihleri nasıl yapılacak? Ebelik tercihleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilrisiniz.

EBELİK TABAN PUANLARI 2019 BELLİ OLDU MU?

Ebelik taban puanları 2019 YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından belli olacak. Ön bilgi amaçlı yayınlanan kılavuz içerisinde kontenjan duyurusu yapıldı.

EBELİK BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ön bilgilendirme amaçlı olarak da yayınlandı.