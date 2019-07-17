YKS sonuçları 17 Temmuz 2019 gece yarısı saat 01:20'de açıklandı. Heyecanla beklenen sonuçların ardından şimdi de tercih maratonu başladı. Üniversitede Diyetisyenlik bölümünü okumak isteyen öğrenciler Diyetisyenlik taban puanları belli oldu mu? Diyetisyenlik başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyorlar. Diyetisyenlik taban puanları ve başarı sıralaması hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte YKS tercihleri hakkında tüm detaylar sizlerle...

DİYETİSYENLİK TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Diyetisyenlik taban puanları 2019 YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından belli olacak. Ön bilgi amaçLI yayınlana kılavuz içerisinde kontenjan duyurusu yapıldı.

DİYETİSYENLİK BAŞARI SIRALAMASI

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.