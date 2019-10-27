  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7798
  • Euro
    6,4214
  • Altın
    279,3080
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'de yaşayan Türklerden "Ermeni tasarısına" karşı çağrı ABD'de yaşayan Türklerden "Ermeni tasarısına" karşı çağrı
İşte YPG'li terörist Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası İşte YPG'li terörist Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası
Yoğurt ve lifli gıdalar akciğer kanseri riskini azaltabilir Yoğurt ve lifli gıdalar akciğer kanseri riskini azaltabilir
Norveç'te 7 PKK yandaşı gözaltına alındı Norveç'te 7 PKK yandaşı gözaltına alındı
Diyanet'ten 'Baba Okulu' projesi Diyanet'ten 'Baba Okulu' projesi
HDP, CHP'den İstanbul'un diyetini istiyor: Aday göstermemiştik, sessizliklerinin hesabını soracağız HDP, CHP'den İstanbul'un diyetini istiyor: Aday göstermemiştik, sessizliklerinin hesabını soracağız
Kaybeden yanar! Beşiktaş-Galatasaray muhtemel 11’ler Kaybeden yanar! Beşiktaş-Galatasaray muhtemel 11’ler
Tel Abyad'da terör saldırısı: 5 sivil yaralandı Tel Abyad'da terör saldırısı: 5 sivil yaralandı
Moses’dan etkili dönüş Moses’dan etkili dönüş
"Cinayet titizlikle planlandı" "Cinayet titizlikle planlandı"
Anneleri görmezden geldi Anneleri görmezden geldi
Halk park, İBB rant derdinde Halk park, İBB rant derdinde
FETÖ eleştirisine ihraç FETÖ eleştirisine ihraç
Ormanlık alana çöplük Ormanlık alana çöplük
WhatsApp grupları artık sizi rahatsız edemeyecek WhatsApp grupları artık sizi rahatsız edemeyecek
Led ampulle 700 TL cepte Led ampulle 700 TL cepte
Akkuyu testi geçti Akkuyu testi geçti
"Fi Yapı mağdurlarına çözüm bulacağız" "Fi Yapı mağdurlarına çözüm bulacağız"
Borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi Borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Emekliye 260 lira ek ödeme Emekliye 260 lira ek ödeme
Arsa devletten Arsa devletten
Terör sevici Aslı Erdoğan söylediklerini şimdi de inkar etti! Peki bu nedir? Terör sevici Aslı Erdoğan söylediklerini şimdi de inkar etti! Peki bu nedir?
Aykut Kocaman'dan maçın hakemine sitem Aykut Kocaman'dan maçın hakemine sitem
Başkan Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü Başkan Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ekim 2019 Pazar 00:45:21 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 00:49:13

Diyanet'ten 'Baba Okulu' projesi

Diyanet İşleri Başkanlığının hayata geçirdiği projenin pilot il olarak uygulandığı Ordu'da, İl Müftülüğünce babalara eğitim veriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının hayata geçirdiği "Baba Okulu" projesinin pilot il olarak uygulandığı Ordu'da, İl Müftülüğünce babalara yönelik eğitim programı uygulanıyor.

Ordu Müftülüğünce kurumun toplantı salonunda düzenlenen projenin eğitim seminerine katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, "Kur'an ve sünnette baba evlat ilişkisi" konulu sunum yaptı.

Akbulut, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak topluma yönelik çalışmaları büyük bir gayretle sürdürdüklerini söyledi.

Ailenin sadece anne ve babadan ibaret olmadığını ifade eden Akbulut, şöyle konuştu:

"Aile denildiği zaman hem anne hem baba hem çocuklar hem de akrabalar değerlendirilmelidir. Ülkemizde sadece özellikle annelerin eğitimleri, kadına dair çalışmalar hem bizim hem diğer kurumların yaygın bir eğitim çeşidiyken babaya, erkeğe yönelik bir hizmet politikası yürütülmediğine şahit olduk. Bu alandaki eksikliği gidermek adına baba olabilmek, babanın sorumluluğunun üstlenilmesine katkıda bulunmak, baba ve anne arasındaki ilişkiyi hem psikoloji hem iletişim teknikleri hem de Kur'an ve sünnet bağlamında ele almak için Baba Okulu Projesi başlattık."

KATILIMCILARIN EĞİTİMLERDEKİ KAZANIMLARI GÖZLENECEK

Akbulut, ailenin, toplumsal bir diriliş yeri olduğunu belirterek, projenin Ordu, Samsun, Kütahya ve Eskişehir'de pilot olarak uygulanmaya başladığını dile getirdi.

Projeye yönelik vatandaşların ilgisinin güzel olduğunu, hatta bazı illerden de proje kapsamına alınmaları hususunda talepler aldıklarını aktaran Akbulut, "Projenin sonunda katılımcıların, 'Baba Okuluna' hangi düşünce ve davranış tarzlarıyla katıldıkları, bitirdiklerinde de hangi kazanımları elde ettikleri hususlarını ayrıca gözlemleyip tespit edeceğiz. Eğitim, insan hayatında mutlaka bir değişikliğe ve bir dönüşüme sebebiyet verecektir. Bu anlamda da sorumluluk bilinci taşıyan babalarımızın bu eğitimlere iştirak ettiklerine şahit oluyoruz." diye konuştu.

Söz konusu projeyle ilgili çalışmaların ve planlamaların devam ettiğini vurgulayan Akbulut, bu çalışmaların sonunda 2020 için 81 ilde "baba okulu" eğitimlerini devam ettirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ