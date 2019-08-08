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08 Ağustos 2019 Perşembe 19:33:28 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 20:37:17

Dikkat çeken başarı: Futbol takımının tümü dereceye girdi

2019 YKS Sınavlarında büyük başarılara imza atan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, EA Türkiye 2.si çıkardı ve onlarca öğrencisini ise ilk 100 ve ilk 1.000’e sokmayı başardı. Yerleştirme sonuçları ile birlikte 27 öğrencisini Boğaziçi Üniversitesine, 32 öğrencisini ise Tıp Fakültelerine yerleştirdi. Spora ve sosyal etkinliklere verdiği önem bilinen Kartal AİHL'nin futbol takımının tamamının derece yapması dikkat çekti.

2019 YKS Sınavlarında büyük başarılara imza atan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, EA Türkiye 2.si çıkardı ve onlarca öğrencisini ise ilk 100 ve ilk 1.000’e sokmayı başardı.  Yerleştirme sonuçları ile birlikte 27öğrencisini Boğaziçi Üniversitesine, 32 öğrencisini ise Tıp Fakültelerine yerleştirdi.

Derece Yapanlar Galatasaray Hukuk’u Tercih Ettiler

ÖSYM, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Üniversite giriş imtihanlarında tarihi boyunca büyük başarılar sağlayan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu sene de yeni bir başarı sayfası açtı. 2019 YKS’de Türkiye 2.si çıkararak eski günlerine döndüğünü gösteren okul, kitlesel başarıda da adından sıkça söz ettiriyor. İlk 1.000’de 39, ilk 10.000’de ise 126 öğrencisi yer aldı.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi yine başarılı bir tabloya imza attı. Sonuçlara göre, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 27'si Boğaziçi Üniversitesi, 18'i Marmara Üniversitesi, 15’i İstanbul Teknik Üniversitesi, 14'ü İstanbul üniversitesinde yerlerini alırken 10 öğrenci de Galatasaray Üniversitesine yerleşti. YKS 2019 EA Türkiye 2.si Ahmet Selim GÜL, EA Türkiye 10.su M. Hasan YACI ve EA Türkiye 13.sü Rana SÖKMEN Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih ettiler.  Kartal AİHL 2018’de en fazla öğrencisini -24 öğrenciyle- Boğaziçi Üniversitesine yerleştirmişti. Bu sene ise Boğaziçi Üniversitesi 27 Kartallıya kapılarını açacak. İstanbul Şehir Üniversitesi ve Medipol Üniversitelerine 7’şer, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Cerrahpaşa Üniversitelerine ise 5’er öğrenci yerleşti.

Öğrencilerin başarılarında önemli katkıları olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam, “Din eğitimi, dil eğitimi, sosyal, kültürel ve sportif olarak iyi yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin akademik alanda da kazanımlarının farkındayız. Öğrencilerimizin hayal ettikleri üniversitelere ve bölümlere yerleştiklerini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Rabbim yollarını açık eylesin. Vatanımıza ve milletimize güzel hizmetler yaparak ülkemize değer katmalarını nasip eylesin” dedi.

En Fazla Mühendislik ve Tıp Fakülteleri İlgi Gördü

Kartal AİHL öğrencileri en fazla mühendislikleri tercih ettiler (37) en çok dikkat çeken bölüm ise ikinci sıra oldu. 32 Kartal AİHL mezunu Tıp Fakültesi öğrencisi oldu. Hukuk Fakültesine 21, Siyaset bilimi ve İktisadi Bilimlere 18, Mimarlığa 10, öğretmenliklere 10, sağlık bilimlerine 11, PDR ve Psikoloji bölümlerine 8 öğrenci yerleşti.7’şer öğrenci Diş Hekimliği Fakültesi ve dil bölümlerinde yer alırken 6 öğrenci İlahiyata, 5 öğrenci ise Sosyal Bilim bölümlerinden yana tercihte bulundular.

Tüm Takım Derece Yaptı

YKS 2019’da Eşit Ağırlıkta Türkiye 2.si olan Ahmet Selim GÜL ve Türkiye 54.si olan Erkam Salih BÜYÜKDİNÇ yakın zamanda verdikleri röportajda futbolu çok sevdiklerini ve iyi oynadıklarını söylemişlerdi. İnternette çok izlenen röportajın devamında Erkam,  “Başarıya giden yolda arkadaşlar çok önemli. Kalecimiz sayısal 300.sü, sol bekimiz sayısal 400.sü, sağ bekimiz sayısal 500.sü o yüzden kitlesel başarımız söz konusu” demişti. Şimdi futbol takımından 5 öğrenci Boğaziçi Üniversitesine, 2 öğrenci Galatasaray Üniversitesine, 1 öğrenci Koç Üniversitesine, 1 öğrenci Cerrahpaşa Tıp Fakültesine, 1 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesine ve 1 öğrenci de Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine yerleşti.

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