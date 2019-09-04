DGS sonuçları açıklandı! DGS kayıtları ne zaman, DGS ek tercih ne zaman 2019?

2019 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, sınava giren adayların heyecanla beklediği sonuçları bugün saat 16:00 itibari ile erişime açtı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 4 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabiliyor. İki yıllık eğitimlerini dörde tamamlamaya hak kazanan ve yerleştikleri üniversiteden memnun olan adaylar kayıtların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. DGS üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS üniversite kayıtları nasıl yapılacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. DGS üniversite kayıtları hakkında merak edilen ÖSYM tarafından yapılan duyuruda açıklanıyor. DGS yerleştirme sonuç sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor. DGS üniversite kayıt tarihleri 2019 ile ilgili bilgiler de haberimizde yer alıyor.

DGS yerleştirme sonuçlarına göre bir okula yerleşmeyen ve iki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamaya hak kazanmayan adaylar ise ek yerleştirme hakkında araştırma yapmaya başladı. Ek yerleştirmeler ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde yapılacak.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanmış olup, adaylara belge gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 9-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

DGS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, tercih yapan 163 bin 192 adaydan 84 bin 460 öğrencinin yerleştirildiği bildirildi. DGS tercih sonuçlarına göre 30 bin 303 kontenjan boş kaldı. Yerleşemeyen öğrencilerden ek tercih alınacak. Ek tercihlerin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından açıklanacak.