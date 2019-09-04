DGS sonuçları açıklandı! DGS kayıtları ne zaman, DGS ek tercih ne zaman 2019?

  • Bist 100
    99967.2
  • Dolar
    5,6755
  • Euro
    6,2608
  • Altın
    281,9750
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Brexit sonucunda da Türk-İngiliz dostluğu devam edecek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Brexit sonucunda da Türk-İngiliz dostluğu devam edecek
HDP önünde bekleyen ve PKK tarafından kaçırılan Mustafa Biçer'in babası Rauf Biçer açıkladı: Elimizde ses kayıtları var HDP önünde bekleyen ve PKK tarafından kaçırılan Mustafa Biçer'in babası Rauf Biçer açıkladı: Elimizde ses kayıtları var
Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Sana bunu tanıtacağız Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Sana bunu tanıtacağız
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim DGS kayıt işlemleri 2019! AÖF DGS kayıt nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim DGS kayıt işlemleri 2019! AÖF DGS kayıt nasıl yapılır?
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: İngiliz yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: İngiliz yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz
Şanlıurfa'da PKK/PYD operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı Şanlıurfa'da PKK/PYD operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı
Kahreden görüntü! Cenazesi otomobilin bagajında getirildi Kahreden görüntü! Cenazesi otomobilin bagajında getirildi
Netflix artık tüm sezonları tek seferde yayımlamayacak Netflix artık tüm sezonları tek seferde yayımlamayacak
Kartal'daki çöken binaya ilişkin belediye görevlilerine soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı Kartal'daki çöken binaya ilişkin belediye görevlilerine soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı
DGS kayıt evrakları nelerdir? 2019 DGS kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? DGS kayıt evrakları nelerdir? 2019 DGS kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?
Seren Serengil'den Yaşar İpek için savcılığa suç duyurusu: Bebeğimi kaybetmeme neden oldu Seren Serengil'den Yaşar İpek için savcılığa suç duyurusu: Bebeğimi kaybetmeme neden oldu
İkiz plaka ile 1 milyon liralık vurguna 4 gözaltı İkiz plaka ile 1 milyon liralık vurguna 4 gözaltı
Tarkan'dan "Eymen" mesajı Tarkan'dan "Eymen" mesajı
DGS ek tercih kimler yapabilir, DGS ile yerleşenler ek tercih yapabilir mi? 2019 DGS ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih kimler yapabilir, DGS ile yerleşenler ek tercih yapabilir mi? 2019 DGS ek yerleştirme ne zaman?
Rusya ile Türkiye arasında ruble üzerinden tahıl anlaşması Rusya ile Türkiye arasında ruble üzerinden tahıl anlaşması
DGS sonuçları açıklandı! DGS kayıtları ne zaman, DGS ek tercih ne zaman 2019? DGS sonuçları açıklandı! DGS kayıtları ne zaman, DGS ek tercih ne zaman 2019?
AK Parti Ekim ayında kampa giriyor AK Parti Ekim ayında kampa giriyor
AB, anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor AB, anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor
İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında 7 balıkçı gemisine el koydu İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında 7 balıkçı gemisine el koydu
Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldürdü: Namusumu temizledim Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldürdü: Namusumu temizledim
Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Çekya ile ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Çekya ile ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz
'Oğuzeli narı'na coğrafi işaret tescili 'Oğuzeli narı'na coğrafi işaret tescili

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:06:00 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:07:14

DGS sonuçları açıklandı! DGS kayıtları ne zaman, DGS ek tercih ne zaman 2019?

DGS yerleştirme sonuçları az önce ÖSYM tarafından açıklandı. Yerleştirme sonuçlarını gören ve iki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamaya hak kazanan adaylar "DGS üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Yerleştikleri üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adaylar DGS üniversite kayıtlarının nasıl yapılacağını öğrenmeye çalışıyor. DGS üniversite kayıtlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı da ÖSYM tarafından yapılan duyuruda yer alıyor. Sonuçlara göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ise ek yerleştirmeler hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte DGS yerleştirme sonuç sayfası ve DGS üniversite kayıt tarihleri 2019..

2019 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, sınava giren adayların heyecanla beklediği sonuçları bugün saat 16:00 itibari ile erişime açtı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 4 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabiliyor. İki yıllık eğitimlerini dörde tamamlamaya hak kazanan ve yerleştikleri üniversiteden memnun olan adaylar kayıtların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. DGS üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS üniversite kayıtları nasıl yapılacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. DGS üniversite kayıtları hakkında merak edilen ÖSYM tarafından yapılan duyuruda açıklanıyor. DGS yerleştirme sonuç sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor. DGS üniversite kayıt tarihleri 2019 ile ilgili bilgiler de haberimizde yer alıyor.

DGS yerleştirme sonuçlarına göre bir okula yerleşmeyen ve iki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamaya hak kazanmayan adaylar ise ek yerleştirme hakkında araştırma yapmaya başladı. Ek yerleştirmeler ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde yapılacak.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI
 

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanmış olup, adaylara belge gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. 

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 9-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

DGS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, tercih yapan 163 bin 192 adaydan 84 bin 460 öğrencinin yerleştirildiği bildirildi. DGS tercih sonuçlarına göre 30 bin 303 kontenjan boş kaldı. Yerleşemeyen öğrencilerden ek tercih alınacak. Ek tercihlerin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından açıklanacak.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ