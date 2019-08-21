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21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:36:14 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:37:32

DGS tercihleri ne zaman yapılacak 2019? DGS tercih tarihleri 2019 belli oldu!

Binlerce öğrencinin beklediği DGS tercih dönemi bugün itibari ile başladı. ÖSYM'nin yaptığı açıklama ile DGS tercih tarihleri 2019 belli oldu. Öğrenciler DGS tercihleri ne zaman yapılacak 2019? DGS tercihleri ne zaman sona erecek? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Adaylar, DGS tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Yerleştirme işleminde 2019-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. DGS tercih tarihleri ve DGS tercih işlemleri ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

DGS tercih tarihleri 2019 belli oldu. Binlerce öğrencinin beklediği DGS tercih dönemi bugün itibari ile başladı. ÖSYM'nin yaptığı açıklama ile DGS tercih tarihleri 2019 belli oldu. Öğrenciler DGS tercihleri ne zaman yapılacak 2019? DGS tercihleri ne zaman sona erecek? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Adaylar, DGS tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Yerleştirme işleminde 2019-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 

DGS TERCİH KILAVUZU 2019
 

DGS TERCİH TARİHLERİ 2019

2019-DGS tercih işlemleri, 21 Ağustos'ta başlayacak, 28 Ağustos 2019 tarihinde sona erecektir. Tercih işlemi, 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 23:59’da son bulacak. 29 Ağustos 2019 00:00 itibari ile yapılan tercihler geçerli olmayacak. 

DGS TERCİHİ NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Yerleştirme işleminde 2019-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar  uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.  
 
Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. 

Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.  
 
Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır. 

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