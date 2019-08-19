DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS kılavuzu ne zaman yayınlanacak 2019?

  • Bist 100
    96371.7
  • Dolar
    5,5885
  • Euro
    6,2068
  • Altın
    270,7600
İstanbul
24 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hükümetin memura zam teklifi ne kadar? Memur ve memur emeklisi yeni zam teklifi ne kadar? Hükümetin memura zam teklifi ne kadar? Memur ve memur emeklisi yeni zam teklifi ne kadar?
CHP'li Ekrem İmamoğlu da HDP'ye bedel ödemeye başladı CHP'li Ekrem İmamoğlu da HDP'ye bedel ödemeye başladı
Kandil'e hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi Kandil'e hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Malatya'dan 112 ülkeye kuru kayısı ihracatı Malatya'dan 112 ülkeye kuru kayısı ihracatı
Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Bilmez: Derdi halkına hizmet olan herkesle Van halkına hizmet edeceğiz Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Bilmez: Derdi halkına hizmet olan herkesle Van halkına hizmet edeceğiz
Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar: Çorum Barosu olarak adli yıl açılış törenine katılacağız Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar: Çorum Barosu olarak adli yıl açılış törenine katılacağız
Profilo AVM satılıyor Profilo AVM satılıyor
Pakistan Hindistan sınırında Hint askerleri ateş açtı: 2 ölü Pakistan Hindistan sınırında Hint askerleri ateş açtı: 2 ölü
Beşiktaş'ta Orhan Ak krizi devam ediyor Beşiktaş'ta Orhan Ak krizi devam ediyor
ABD ile Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı arasında gizli görüşme ABD ile Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı arasında gizli görüşme
LGS 3. nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 3. nakil sonuçları 2019 ne zaman belli olacak? LGS 3. nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 3. nakil sonuçları 2019 ne zaman belli olacak?
Cinnet getirdi ailesini balta ile öldürdü Cinnet getirdi ailesini balta ile öldürdü
Yağış mağduru İstanbul Eminönü esnafının zararı 5 milyon TL Yağış mağduru İstanbul Eminönü esnafının zararı 5 milyon TL
Teknolojiye direnemeyen dokuma tezgahlarının minyatürünü yapıyor Teknolojiye direnemeyen dokuma tezgahlarının minyatürünü yapıyor
Eşinin dayağından, alt katın balkonuna atlayarak kurtuldu Eşinin dayağından, alt katın balkonuna atlayarak kurtuldu
Karaman topu kontrol etmek isterken yere düştü Karaman topu kontrol etmek isterken yere düştü
İran ABD'yi petrol tankerine müdahale etmemesi için uyardı İran ABD'yi petrol tankerine müdahale etmemesi için uyardı
TAMPF Başkanı Alp Önder Özpamukçu: Faiz indirimi nefes aldırdı TAMPF Başkanı Alp Önder Özpamukçu: Faiz indirimi nefes aldırdı
Katil İsrail güçleri gece baskınlarında 23 Filistinliyi gözaltına aldı Katil İsrail güçleri gece baskınlarında 23 Filistinliyi gözaltına aldı
Rusya destekli Esed güçleri Han Şeyhun'a yaklaştı Rusya destekli Esed güçleri Han Şeyhun'a yaklaştı
Alaska'da 50 yıl önce yazılmış şişede mektup bulundu Alaska'da 50 yıl önce yazılmış şişede mektup bulundu
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Piyasalar bu hafta Powell'ın mesajlarını bekliyor Piyasalar bu hafta Powell'ın mesajlarını bekliyor
İçki alamayan kadın tekel bayisini birbirine kattı! O anlar kamerada... İçki alamayan kadın tekel bayisini birbirine kattı! O anlar kamerada...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:13:17 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:15:01

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS kılavuzu ne zaman yayınlanacak 2019?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS kılavuzu ne zaman yayınlanacak 2019? sorusunun yanıtı öğrenci adayları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İki yıllık öğrenimlerini, dörde tamamlamak için DGS sınavına giren öğrenci adayları 25 Temmuz'da sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenmişti. Öğrenci adayları şimdi 2019 DGS tercih döneminin başlamasını bekliyor. DGS sınavına giren adaylar, yeni eğitim öğretim yılının yaklaşması ile tercih dönemlerinin bir an önce başlamasını istiyor. Gözlerini ÖSYM'nin yapacağı duyuruya çeviren öğrenci adayları arama motorlarında DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS kılavuzu ne zaman yayınlanacak 2019? sorularının yanıtını öğrenmeye çalışıyor. DGS tercihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS kılavuzu ne zaman yayınlanacak 2019? merak ediliyor. İki yıllık öğrenimlerini, dörde tamamlamak için DGS sınavına giren öğrenci adayları 25 Temmuz'da sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenmişti. Öğrenci adayları şimdi 2019 DGS tercih döneminin başlamasını bekliyor. DGS sınavına giren adaylar, yeni eğitim öğretim yılının yaklaşması ile tercih dönemlerinin bir an önce başlamasını istiyor. Öğrenci adayları arama motorlarında DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS kılavuzu ne zaman yayınlanacak 2019? sorularının yanıtını öğrenmeye çalışıyor. DGS tercihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? DGS KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM tarafından DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 25 Temmuz'da sınav sonuçlarını öğrenen adaylar yayınlanacak DGS kılavuzunu bekliyor. Araya Kurban Bayramı giren nedeni ile birkaç gün daha bekleyen öğrenciler bayramdan sonra tercih döneminin başlatılmasını talep ediyor.

Adaylar, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. ÖSYM'nin DGS 2019 tercih kılavuzunu yayınlaması halinde tercih kılavuzuna haberimizden ulaşılabilecek.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. 

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. 

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. 

Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. 

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmayacak. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacak.

Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

İmamoğlu da bedel ödemeye başladı
HDP'li belediyelere kayyum atandı ses CHP'den çıktı
Eminönü esnafının zararı açıklandı
İçki alamayan kadın tekel bayisini birbirine kattı... O anlar kamerada
29 ilde KCK dev operasyon 418 gözaltı!
Gigi Hadid'in on parmağında on marifet
Van, Diyarbakır ve Mardin Belediyeleri PKK'dan kurtarıldı!
Operasyon başladı! Yıldız futbolcuyu F.Bahçe'ye gönderiyorlar
Meteoroloji 19 Ağustos hava durumu tahmini (Bugün hava nasıl olacak?)
Eli cebinde teftiş
Adana'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var
ABD'nin gizli Türkiye planı! Yine aynı taktik
3-0'lık skorla dağılmışlardı! Avcı’nın tek tesellisi o oldu
Emekliye ek zam
İmamoğlu kırmızı yelekli şovundan sonra Bodrum'a geri döndü
Hükümetten memura yeni teklif
Bakan Selçuk'tan heyecanlandıran paylaşım!
Konyaspor maçında forma giyecek
Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ