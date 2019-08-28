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28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:22:44 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:24:20

DGS tercihleri bugün saat kaça kadar yapılır? ÖSYM DGS tercih yapma ekranı

DGS tercihleri bugün saat kaça kadar yapılır? ÖSYM DGS tercih sayfası, arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. ÖSYM takvimine göre, DGS tercih dönemi 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 10:00'da başladı. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülüyor. İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak için DGS sınavına giren adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor. DGS tercihleri bugün sona eriyor. Peki, DGS tercihleri bugün saat kaça kadar yapılır? İşte yanıtı..

DGS tercihleri bugün saat kaça kadar yapılır? ÖSYM DGS tercih sayfası, arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. ÖSYM takvimine göre, DGS tercih dönemi 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 10:00'da başladı. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülüyor. İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak için DGS sınavına giren adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor. DGS tercihleri bugün sona eriyor. Peki, DGS tercihleri bugün saat kaça kadar yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

DGS TERCİHLERİ SAAT KAÇA KADAR YAPILIR?

DGS tercihleri bugün saat 23:59'a kadar yapılabiliyor. Ancak gece saat 00:00'dan sonra tercih yapma sayfası kapanacağından bu dakikadan sonra tercih yapılamıyor. Bu nedenle adayların tercih işlemlerini sorun yaşamamaları adına son dakikalara bırakmaması faydalı oluyor.

ÖSYM DGS TERCİH YAPMA EKRANI
 

DGS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapıyor. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verildi. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekiyor. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunlu oluyor. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1’deki lisans programlarından yapmaları gerekiyor. 

ÖSYM'nin güncellediği Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecek. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir. Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklar. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. 

2019-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2019-2020 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

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