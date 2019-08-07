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07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:32:27 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:34:28

DGS tercihler başladı mı? 2019 DGS tercih yapma sayfası

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? sorusunu yanıtı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. 2019 DGS tercih yapma sayfası arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak için 30 Haziran'da gerçekleşen sınava giren adaylar sınav sonuçlarını 25 Temmuz'da öğrendi. Aynı gün DGS cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı. DGS sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih dönemini ve 2019 DGS kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. DGS tercihlerinin yapılacağı tarih açıklandı mı? 2019 DGS tercih sayfası erişime açıldı mı? DGS tercihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? sorusunu yanıtı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak için 30 Haziran'da gerçekleşen sınava giren adaylar sınav sonuçlarını 25 Temmuz'da öğrendi. Aynı gün DGS cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı. DGS sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih dönemini ve 2019 DGS kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor.  2019 DGS tercih yapma sayfası arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. DGS tercihlerinin yapılacağı tarih açıklandı mı? 2019 DGS tercih sayfası erişime açıldı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının üzerinden yaklaşık 2 haftanın geçmesi üzerine öğrenci adayları tercih döneminin başlamasını istiyor. Tercih döneminde yararlanılacak DGS 2019 tercih kılavuzu da henüz yayınlanmadı. DGS tercihlerinin yapılacağı tarihlerin ve DGS tercih kılavuzunun açıklanması halinde haberimiz içerisinde yer alacak.

2019 DGS TERCİH YAPMA SAYFASI

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. 

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. 

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. 

Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. 

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmayacak. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacak.

Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

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