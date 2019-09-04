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04 Eylül 2019 Çarşamba 11:08:56 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:10:18

DGS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? DGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan DGS sınavına giren adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Adaylar hergün arama motorlarında "DGS tercih sonuçları ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına ve okulların açılmasına az bir süre kala DGS yerleştirme sonuçları sorgulamaları yoğunlaşıyor. DGS tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşip yerleşmediğini merak eden öğrenci adayları sabırsızlıkla DGS tercih sonuçlarının açıklanmasını istiyor. DGS yerleştirme işlemleri, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılıyor.

DGS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? DGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı, güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, 4 yıllık üniversite hayallerinin gerçek olup olmayacağını merak ediyor. DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM tarafından yapılan bir duyuru bulunmuyur. ÖSYM'nin önümüzdeki günlerde DGS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor. DGS yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra sonuçlara haberimizdeki sorgulama ekranından erişim sağlayabilirsiniz.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

DGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemi, adayların 2019-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. 

Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2019-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2019-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir. 

Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

DGS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve kayıtların ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. 

2019-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2019-2020 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

DGS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

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