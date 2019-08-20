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20 Ağustos 2019 Salı 12:24:00 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 12:25:35

DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün DGS tercihleri hakkında açıklama yaptı!

DGS sınavına giren ve sonuçların açıklanmasını bekleyen binlerce öğrencinin DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? sorusuna yanıt ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün'den geldi. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün DGS tercihleri için hangi tweeti attı? merak konusu oldu. DGS sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını 25 Temmuz'da öğrenmişti. DGS sınav sonuçları, adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından görülebiliyor. DGS sınav puanını öğrenen adaylar tercih kılavuzunun yayınlanmasını ve tercih döneminin başlamasını istiyor. Bu kapsamda DGS tercihleri için twitter üzerinden ÖSYM'ye yapılan çağrılara ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den cevap geldi.

DGS sınavına giren ve sonuçların açıklanmasını bekleyen binlerce öğrencinin DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? sorusuna yanıt ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün'den geldi. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün DGS tercihleri için hangi tweeti attı? merak konusu oldu. DGS sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını 25 Temmuz'da öğrenmişti. DGS sınav sonuçları, adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından görülebiliyor. DGS sınav puanını öğrenen adaylar tercih kılavuzunun yayınlanmasını ve tercih döneminin başlamasını istiyor.

HALİS AYGÜN DGS TERCİHLERİ İÇİN HANGİ TWEETİ ATTI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih süreciyle ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacaklarını ve süreci başlatacaklarını açıkladı. Halis Aygün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, "Değerli DGS adaylarımız, tercih sürecinizle ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacağız ve süreci başlatacağız. Sizlere ve ailelerinize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

DGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adaylar, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. DGS 2019 tercih kılavuzu da yine ÖSYM tarafından bu hafta içinde yayınlanacak. ÖSYM'nin DGS 2019 tercih kılavuzunu erişime açması halinde tercih kılavuzuna haberimizden ulaşılabilecek.

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. 

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. 

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. 

Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. 

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmayacak. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacak.

Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

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