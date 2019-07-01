DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş

DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor? DGS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları binlerce öğrenci ve velisi tarafından araştırılıyor. 2

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

DGS sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak.