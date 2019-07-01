01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:13:00 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:11:52
DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş
DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor? DGS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor.
DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor? DGS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları binlerce öğrenci ve velisi tarafından araştırılıyor. 2
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?
DGS sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak.
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